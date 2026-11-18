i Der Räuber flüchtete auf einem Fahrrad. LPD Kärnten Bankfiliale überfallen 225.000 € weg – Prozess gegen Radl-Räuber steht bevor 225.000 Euro Beute, eine DNA-Spur und eine kuriose Klopapier-Story: Ein 48-Jähriger muss sich nach einem Bankraub vor Gericht verantworten. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 13:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ein spektakulärer Coup: Am 16. März konnte ein Räuber aus einer Bank in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) 225.000 Euro erbeuten. Dafür betrat der Mann die Volksbankfiliale, richtete eine Waffe auf die Angestellten und überreichte ihnen ein Drohschreiben.

"Pack das Geld ein! Nur aus dem Tresor. Bleib unauffällig! Drückst du den Alarm, schieße ich sofort", soll darauf laut einem Bericht der "Krone" gestanden sein. Nach dem Überfall gelang dem Räuber auf einem Fahrrad die Flucht.

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Mehrere Indizien

Während die Beute bis heute als verschwunden gilt, wurde ein 48-Jähriger als Tatverdächtiger ausgeforscht. Er muss sich am 2. Dezember vor dem Klagenfurter Landesgericht verantworten. Den arbeitslosen Musiker belasten mehrere Indizien. So gebe es Fotos auf denen er ähnliche Utensilien, wie bei dem Überfall trage.

Des Weiteren sagte eine Zeugin, dass sie das Flucht-Fahrrad vor dem Wohnhaus des Beschuldigten gesehen habe. Die brisanteste Spur befand sich allerdings auf dem Drohschreiben. Dort sei die DNA des Mannes sichergestellt worden.

Anwalt liefert Erklärung für DNA-Spur

Bisher betonte der Kärntner, dass er mit dem Überfall nichts zu tun gehabt habe. Auch sein Verteidiger ist dieser Ansicht. Laut dem Bericht der Tageszeitung hoffe man darauf, dass man in der Verhandlung einige Punkte entkräften könne. Auch eine Erklärung für die gefundene DNA auf dem Papier hat der Anwalt parat.

Demnach habe es sich dabei um Klopapier gehandelt, welches der Verdächtige auf einer Bank vergessen hätte, als er mit seinem Hund nahe der Filiale unterwegs gewesen sei. Der echte Bankräuber habe das Klopapier dann an sich genommen und die Drohung geschrieben.

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Lange Haftstrafe droht

Auch mit vergangenen, ungeklärten Banküberfällen soll der 48-Jährige nichts zu tun haben. Der Verteidiger stellte klar, dass sein Mandant diesbezüglich nie befragt wurde. Es würde sich hier nur um Gerüchte handeln, die "reine Fantasie und eine Frechheit" seien.

Im Falle einer Verurteilung könnte der Kärntner für bis zu 15 Jahre hinter Gittern landen. Das Strafmaß sei so hoch, da eine Waffe zum Einsatz kam. Dabei spiele es keine Rolle, ob die Pistole echt oder nur eine Attrappe gewesen sei. Für den 48-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.