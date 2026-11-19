i Weihnachtsbeleuchtung sorgt in Klagenfurt für Streit unter Nachbarn. iStock / imagedepotpro Streit wegen Weihnachtsdeko Lichter blinken bis Mitternacht – Nachbarn genervt Mehrere Mieter beschweren sich über grelle Weihnachtsbeleuchtung, die bis ins Schlafzimmer strahlen. Jetzt schaltet sich die Hausverwaltung ein. Von Österreich Heute 19.11.2026, 06:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachtsstimmung sieht anders aus! In Klagenfurt sorgt die festliche Beleuchtung einiger Wohnungen für Streit unter Nachbarn. Während die einen ihre Balkone und Fenster mit Lichterketten schmücken, können andere deswegen kaum noch schlafen.

"Bei mir leuchten die Lichter der Nachbarn direkt ins Schlafzimmer. Da helfen sogar die Vorhänge nicht. Ich kann so einfach nicht mehr schlafen", klagt eine betroffene Mieterin gegenüber der "Kleinen Zeitung".

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Besonders ärgerlich: Manche Lichter sollen bis Mitternacht eingeschaltet bleiben. Bei einem Haushalt geht die Weihnachtsbeleuchtung laut der Frau sogar schon um vier Uhr früh wieder an.

Vier Beschwerden bei Hausverwaltung

Bei der städtischen Hausverwaltung "Klagenfurt Wohnen" sind derzeit vier Beschwerden wegen Weihnachtsbeleuchtung eingegangen. Die Verantwortlichen versuchen, zwischen den betroffenen Mietern zu vermitteln.

Eine gesetzlich festgelegte Uhrzeit, zu der private Weihnachtslichter ausgeschaltet werden müssen, gibt es nicht. Trotzdem darf die Beleuchtung die Nachbarn nicht übermäßig beeinträchtigen. Die Stadt empfiehlt deshalb, die Lichter spätestens um 23 Uhr abzuschalten – so wie bei der städtischen Weihnachtsbeleuchtung.

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Bei Beschwerden werden Mieter schriftlich gebeten, Rücksicht zu nehmen und ihre Beleuchtung gegebenenfalls anzupassen. Laut Stadt zeigen sich die meisten Betroffenen verständnisvoll.

Wann wird Weihnachtsdeko zum Problem?

Eine gewöhnliche Lichterkette am Balkon ist in der Adventzeit grundsätzlich erlaubt. Problematisch wird es allerdings, wenn grelle oder blinkende Lichter nachts direkt in fremde Schlafzimmer strahlen.

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"Sollte die Beleuchtung ein ortsübliches Ausmaß übersteigen, sodass sich die Verhältnisse verschlechtern, kann ein Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden", erklärt Bernhard Fink, Präsident der Rechtsanwaltskammer Kärnten. Wer trotz zugezogener Vorhänge wegen der Nachbarsbeleuchtung nicht schlafen kann, könnte demnach rechtlich dagegen vorgehen.

Experte rät zu Zeitschaltuhr

Bevor es zum Rechtsstreit kommt, empfiehlt Fink allerdings eine einfachere Lösung: miteinander reden. Oft reiche bereits eine Zeitschaltuhr, die die Beleuchtung ab 22 Uhr automatisch ausschaltet. Hilft das nicht, können sich Mieter an den Vermieter oder die Hausverwaltung wenden.

Auch beim Anbringen der Weihnachtsdekoration gibt es Regeln: Die Lichter müssen sicher befestigt sein, dürfen niemanden gefährden und das Gebäude nicht beschädigen. Bei Eingriffen in die Bausubstanz oder der Nutzung gemeinsamer Gebäudeteile kann eine Genehmigung der Hausverwaltung nötig sein.