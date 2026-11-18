i Gegen eine Polizistin in Kärnten wird wegen des Verdachts auf Alkohol im Dienst ermittelt. Getty Images Brisanter Verdacht Polizistin soll betrunken im Dienst gewesen sein Bei einem Einsatz soll eine Polizistin nach Alkohol gerochen haben. Jetzt wird gegen die Frau ermittelt. Ihr drohen disziplinäre Konsequenzen. Von Österreich Heute 18.11.2026, 18:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgerechnet eine Polizistin soll gegen das strikte Alkoholverbot im Dienst verstoßen haben! In Kärnten wird derzeit gegen eine Polizeibeamtin ermittelt, die während einer Amtshandlung alkoholisiert gewesen sein soll.

"Ja, es gibt eine Kollegin, bei der der Verdacht besteht, im Dienst alkoholisiert gewesen zu sein", bestätigt Rainer Dionisio, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten, gegenüber der "Kleinen Zeitung". Der Vorfall werde derzeit untersucht. Ob die Beamtin tatsächlich Alkohol getrunken hatte, ist noch nicht geklärt.

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Alkoholgeruch bei Amtshandlung?

Aufgefallen sein soll die Frau bei einer Amtshandlung im Lavanttal. Gerüchten zufolge habe sie eine deutliche Alkoholfahne gehabt. Offiziell bestätigt ist diese Darstellung allerdings nicht.

Fest steht laut Polizei, dass die betroffene Beamtin weder aus dem Bezirk Wolfsberg stammt noch dort ihren Dienst versieht. Warum war sie dann im Lavanttal im Einsatz? Laut Dionisio hielt sie sich zufällig dort auf. Polizisten dürfen grundsätzlich im gesamten Bundesgebiet Amtshandlungen durchführen. Zu den genauen Umständen konnte der Polizeisprecher keine weiteren Angaben machen.

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Disziplinarverfahren möglich

Für Polizeibeamte gilt während des Dienstes ein striktes Alkoholverbot. Sollte sich der Verdacht gegen die Frau bestätigen, könnte das dienstrechtliche Folgen haben. "Dann wird eine Disziplinaranzeige erstattet und der zuständige Disziplinarsenat beschäftigt sich damit", erklärt Dionisio.