i Ein 25-Jähriger kollidierte beim Überholen frontal mit einem Auto. Er starb noch an der Unfallstelle. istock Frontal in Gegenverkehr Tödlicher Crash! Lenker (25) im Auto eingeklemmt Tödlicher Crash in Kärnten! Ein 25-Jähriger kollidierte beim Überholen frontal mit einem Auto. Er starb noch an der Unfallstelle. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 06:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstagabend in Kärnten ein Todesopfer gefordert. Ein 25-jähriger Klagenfurter kam bei einem Überholmanöver auf der B83 ums Leben.

Der junge Mann war gegen 17.45 Uhr zwischen Lind ob Velden und Kaltschach in Richtung Wernberg unterwegs. Während er ein anderes Fahrzeug überholen wollte, prallte sein Pkw frontal gegen das Auto eines entgegenkommenden 50-Jährigen.

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Reanimation blieb erfolglos

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 25-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Trotz umfangreicher Wiederbelebungsversuche konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der 50-jährige Unfallgegner, ebenfalls aus Klagenfurt, wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach eingeliefert. Die B83 Kärntner Straße musste im Unfallbereich vollständig gesperrt werden. Erst um 23 Uhr konnte die Sperre aufgehoben werden.