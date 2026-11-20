i Ein 22-Jähriger soll in Klagenfurt mit mehreren Drogen gehandelt haben. istock Speed, Kokain und Heroin Snapchat-Dealer (22) geschnappt – 25 Abnehmer angezeigt Ein 22-Jähriger soll in Klagenfurt mit mehreren Drogen gehandelt haben. Die Geschäfte bahnte er hauptsächlich über Snapchat an. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 11:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein mutmaßlicher Drogendealer (22) sitzt seit Anfang Juli in der Justizanstalt Klagenfurt. Der afghanische Staatsbürger war beim Verkauf von mehr als 800 Gramm Speed auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden.

Bereits seit Mai hatten Ermittler des Kriminalreferates Klagenfurt den 22-Jährigen wegen des Verdachts des Suchtgifthandels im Visier. Neben Speed soll er auch Kokain, Heroin und Cannabis verkauft haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Drogengeschäfte über Snapchat

Für die Kontaktaufnahme mit seinen Kunden nutzte der Verdächtige hauptsächlich den Messenger-Dienst Snapchat. Nach seiner Festnahme gingen die Ermittlungen weiter. Mittlerweile konnte die Polizei 25 mutmaßliche Abnehmer ausforschen und anzeigen.