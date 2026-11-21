i Die junge Kellnerin wurde von einem übergriffigen Hochzeitsgast sexuell belästigt iStock/maximkabb Gast zerrt sie in Nebenraum Minderjährige Kellnerin auf Hochzeit sexuell belästigt Schock für eine junge Kellnerin in Kärnten! Ein Hochzeitsgast zerrte die Minderjährige in einen Nebenraum und bedrängte sie. Ihr Chef rief die Polizei Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 08:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Hochzeitsfeier in Kärnten nahm für eine minderjährige Kellnerin eine erschütternde Wendung. Während die Jugendliche in einem Restaurant arbeitete, wurde sie von einem über 50 Jahre alten Hochzeitsgast zunächst mit anzüglichen Bemerkungen belästigt. Später eskalierte die Situation: Der Mann zerrte sie in einen Nebenraum und wurde körperlich übergriffig. Der Chef reagierte sofort und alarmierte die Polizei.

Die Arbeiterkammer Kärnten berichtet nun über den Fall. Die betroffene Jugendliche wurde von AK-Juristin Michaela Eigner-Pichler rechtlich betreut. Der Vorfall beschäftigte schließlich auch die Justiz.

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Gast drückte Jugendliche gegen Wand

Zunächst hatte der Hochzeitsgast die junge Kellnerin während des Servierens wiederholt auf ihr Aussehen angesprochen und anzügliche Bemerkungen gemacht.

Als die Jugendliche dem Mann später auf einem Gang begegnete, soll er sie in einen Nebenraum gezerrt haben. Dort drückte er sie laut Schilderung der Arbeiterkammer gegen eine Wand, riss an ihren Haaren und bedrängte sie körperlich.

Der Minderjährigen gelang es schließlich, sich loszureißen. Sie flüchtete zu ihrem direkten Vorgesetzten und berichtete von dem Übergriff. Dieser informierte umgehend den Restaurantchef. Der verständigte die Polizei, die den Hochzeitsgast mitnahm.

Chef handelte richtig

Für AK-Juristin Michaela Eigner-Pichler ist die Reaktion des Arbeitgebers besonders wichtig. Anders als in manchen anderen Fällen habe der Restaurantchef seine Mitarbeiterin sofort geschützt und die Behörden eingeschaltet.

"Das ist besonders hervorzuheben und leider nicht immer so, viel zu oft werden solche Vorfälle von Chefs ignoriert oder verharmlost", erklärt die Juristin.

Dabei sind die gesetzlichen Vorgaben eindeutig: Arbeitgeber müssen ihre Beschäftigten vor sexueller Belästigung schützen. Diese Fürsorgepflicht gilt auch dann, wenn die Übergriffe von Gästen oder Kunden ausgehen.

"Chefs und Chefinnen dürfen nicht wegsehen, wenn ihre Mitarbeiterinnen in solche Situationen geraten", betont Eigner-Pichler. Wer als Arbeitgeber nach Bekanntwerden eines Übergriffs nicht angemessen einschreitet, kann selbst schadenersatzpflichtig werden.

Belästiger musste 9.150 Euro zahlen

Der über 50-jährige Hochzeitsgast wurde wegen Nötigung und sexueller Belästigung angeklagt. Vor Gericht übernahm er laut Arbeiterkammer die Verantwortung für sein Verhalten und zeigte sich reumütig. Der Mann erklärte, dass ihm die Unrechtmäßigkeit seiner Tat bewusst sei. Er sei auch bereit gewesen, sich bei der Jugendlichen zu entschuldigen.

Das Strafverfahren wurde schließlich mit einer Diversion beendet. Laut Arbeiterkammer musste der Mann dafür eine Geldbuße von rund 9.150 Euro bezahlen. Zu einer strafrechtlichen Verurteilung kam es somit nicht. Zusätzlich erhielt die Betroffene eine Entschädigung von 2.000 Euro, die der Mann nach Angaben der AK unverzüglich und freiwillig bezahlte.

Die junge Frau konnte nach dem Übergriff auf die Unterstützung ihres Arbeitgebers zählen. Sie arbeitet nach Angaben der Arbeiterkammer weiterhin in demselben Restaurant. "Es war wichtig für sie, dass der Arbeitgeber voll hinter ihr gestanden ist, so konnte sie den Übergriff leichter verarbeiten", erklärt Eigner-Pichler.

737.000 Frauen betroffen

Anlässlich der bevorstehenden Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" macht die Arbeiterkammer auf die Häufigkeit sexueller Belästigung im Berufsleben aufmerksam. Laut den von der AK angeführten Zahlen haben 27 Prozent der Frauen bereits sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Das entspricht knapp 737.000 Betroffenen.

Auch die Gewalt am Arbeitsplatz insgesamt bleibt ein Problem. Nach Angaben der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) wurden im Vorjahr 1.752 Arbeitsunfälle durch Gewalt anerkannt. Gegenüber 2021 entspricht das laut Arbeiterkammer einem Anstieg um 65 Prozent.

Für Eigner-Pichler zeigt der Kärntner Fall deshalb auch, wie entscheidend die Reaktion von Vorgesetzten ist. Denn wer einen Übergriff meldet, muss sich darauf verlassen können, dass der Arbeitgeber handelt und die betroffene Person schützt.