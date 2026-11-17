i Ein Mann soll vor zwei Mädchen in einem Bus in der Steiermark masturbiert haben. istock Mutter entsetzt Mann masturbiert im Bus – Mädchen (14) unter Schock Ein Mann soll vor zwei Mädchen in einem Bus in der Steiermark masturbiert haben. Für eine 14-Jährige hat der Vorfall bis heute Folgen. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 11:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit einem Vorfall in einem Linienbus will eine 14-Jährige aus dem Bezirk Weiz nicht mehr alleine unterwegs sein. Ein Mann soll während der Fahrt vor ihr und einer weiteren Jugendlichen masturbiert haben. Ihre Mutter berichtet gegenüber der "Kleinen Zeitung" von den Folgen.

Passiert ist der Vorfall im Juni 2026. Die Schülerin hatte wegen starker Migräne den Unterricht in Hartberg vorzeitig verlassen und war mit dem Bus auf dem Heimweg. Während der Fahrt bemerkten sie und eine 17-Jährige den Mann. Die beiden Mädchen wandten sich an den Busfahrer, der umgehend die Polizei verständigte. In Pischelsdorf warteten bereits Beamte.

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Mutter holt Tochter seither ab

Für die 14-Jährige ist das Erlebnis bis heute nicht abgeschlossen. "Sie will bis jetzt nicht darüber sprechen. Es beschäftigt sie aber sehr", erklärt ihre Mutter. Alleine in den Bus steigt das Mädchen seither nicht mehr. Stattdessen wird es von seiner Mutter abgeholt.

Auf den Fall aufmerksam machte die Frau, nachdem sie von einem ähnlichen Vorfall in Hartberg gelesen hatte. Dort soll sich ein Mann im Oktober 2025 vor einer 13-Jährigen an einer Bushaltestelle entblößt und masturbiert haben. Laut ihrem Vater leidet auch dieses Mädchen weiterhin unter dem Erlebnis und wird seither von der Schule abgeholt.

273 Anzeigen wegen sexueller Belästigung

Laut Kriminalstatistik wurden 2025 in der Steiermark insgesamt 273 Anzeigen wegen sexueller Belästigung und öffentlicher geschlechtlicher Handlungen nach Paragraf 218 StGB registriert. Dazu zählen neben öffentlichen sexuellen Handlungen unter anderem unerwünschte intensive Berührungen und das unaufgeforderte Verschicken von Genitalbildern. Die Aufklärungsquote betrug rund 77 Prozent.

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Der Fall der 14-Jährigen wird demnächst erneut am Bezirksgericht Weiz verhandelt. Beim ersten Termin war der Angeklagte nicht erschienen. Die Mutter hofft nun, dass er diesmal vor Gericht erscheint.

Wie sehr sie die Geschehnisse erschüttert haben, bringt sie gegenüber der Tageszeitung auf den Punkt: "Ich finde es einfach nur tragisch, was unsere Kinder erleben. Man kann ein Kind damit komplett zerstören."