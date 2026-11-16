i Die Polizei konnte das Fluchtauto bei Weitendorf stoppen. Ein dritter Verdächtiger wird noch gesucht. iStock Couragiertes Einschreiten Einbrecher flüchtet – Steirer (35) jagt ihn über Acker Drei Männer wollten in ein Wohnhaus südlich von Graz einbrechen. Ein 35-Jähriger nahm die Verfolgung auf und erwischte einen der Verdächtigen. Von Österreich Heute 16.11.2026, 18:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Filmreife Szenen in Wundschuh (Bezirk Graz-Umgebung): Als drei mutmaßliche Einbrecher nach einem gescheiterten Einbruchsversuch flüchten wollten, hatten sie die Rechnung ohne einen couragierten Steirer gemacht. Der 35-Jährige jagte einem der Männer über einen Acker hinterher, stellte ihn und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Gegen 18 Uhr hatten zwei Männer versucht, über ein Fenster in ein Wohnhaus einzudringen. Dabei lösten sie jedoch die Alarmanlage aus. Die Verdächtigen flüchteten ohne Beute. Ein dritter Mann wartete währenddessen in einem Auto in einer nahegelegenen Hauseinfahrt.

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Steirer nimmt Verfolgung auf

Die Bewohnerin bemerkte die verdächtigen Vorgänge und verständigte ihren Sohn. Der 35-Jährige hielt sich gerade mit seinem Vater und einem Freund auf einem nahegelegenen Hof auf.

Als er zwei Männer über einen Acker davonlaufen sah, zögerte er nicht lange und rannte hinterher. Tatsächlich gelang es ihm, einen der Flüchtenden einzuholen. Der 55-jährige Albaner konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

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Währenddessen kümmerten sich der Vater und der Freund um das Fluchtauto. Sie sprachen den Fahrer an, der kurz auf Englisch antwortete und anschließend davonfuhr.

Polizei stoppt Fluchtauto

Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen und konnten der Polizei eine genaue Beschreibung des Wagens geben. Wenig später wurde das Auto bei Weitendorf nahe Wildon gestoppt. Der 48-jährige Lenker, ebenfalls albanischer Staatsbürger, wurde festgenommen.

Doch damit war der Fall noch nicht abgeschlossen. Bei weiteren Ermittlungen konnten die Beamten auch einen dritten Verdächtigen ausforschen. Der 42-Jährige ist weiterhin auf der Flucht.

Verdacht auf weitere Einbrüche

Laut Polizei sollen die drei Männer auch für zwei weitere Einbrüche verantwortlich sein. Ob sie noch mehr Taten begangen haben, wird derzeit untersucht.

Die beiden festgenommenen Männer im Alter von 55 und 48 Jahren wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Für alle Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.