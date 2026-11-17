i Drei Grazer Müllmänner sollen jahrelang heimlich Müll entsorgt und dafür privat kassiert haben. istock Aufregung in Graz Müll-Skandal enthüllt – Mitarbeiter fristlos entlassen Drei Grazer Müllmänner sollen jahrelang heimlich Müll entsorgt und dafür privat kassiert haben. Zwei wurden fristlos entlassen. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 08:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Holding Graz sorgen schwere Vorwürfe gegen drei Müllmänner für Aufregung. Die Mitarbeiter sollen über mehrere Jahre hinweg während ihrer Dienstzeit Müll für ein Unternehmen abgeholt und dafür privat Geld kassiert haben. Zwei Männer wurden inzwischen fristlos entlassen, ein dritter vom Dienst freigestellt.

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, sollen die drei als eingespieltes Team unterwegs gewesen sein. Dabei sollen sie auch interne Kontrollen umgangen haben. Für eine Firma sollen sie regelmäßig einen 1.100-Liter-Müllbehälter geleert haben. Die Bezahlung soll nicht an die Holding, sondern direkt an die Fahrer gegangen sein.

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Holding will Vorwürfe aufklären

"Nach derzeitigem Stand haben drei Mitarbeiter während ihrer Dienstzeit auf eigene Faust mit einem Fahrzeug den Müll eines Unternehmens entsorgt. Wir haben nach Bekanntwerden der Vorwürfe umgehend Schritte eingeleitet, um den Vorfall lückenlos aufzuklären", erklärt die Holding Graz.

Besonders heikel: Einer der Beschuldigten ist Personalvertreter und beim Magistrat beschäftigt. Er wurde vorerst freigestellt. Laut dem Büro von Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) wurden "alle rechtlichen Schritte eingeleitet". Für eine Entlassung braucht es allerdings die "Zustimmung des zuständigen Arbeits- und Sozialgerichtes".

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Schadenshöhe noch unklar

Auch die Politik beschäftigt sich mit dem Fall. Neos-Gemeinderat Alexis Pascuttini fordert eine umfassende Aufklärung: "Hier sind noch viele Fragen offen, die dringend einer Klärung bedürfen. Allen voran, wessen privater Müll ohne Verrechnung der Kosten und somit auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt wurde." Wie viel Geld der Holding dadurch möglicherweise entgangen ist, steht noch nicht fest.

Es ist bereits der zweite Fall rund um einen Personalvertreter der Holding innerhalb weniger Tage. Ein weiterer Betriebsrat wurde nach Vorwürfen mehrfacher sexueller Belästigung bei einer Firmenfeier suspendiert. Auch hier laufen Untersuchungen.