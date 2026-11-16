i Die Airpower in der Steiermark, die beliebte Flugschau des Bundesheeres, wird für 2027 abgesagt. (Archivbild) Sabine Hertel Rückkehr ungewiss Airpower 2027 abgesagt – Bundesheer zieht Reißleine Die Airpower in Zeltweg fällt auch 2027 aus. Das Bundesheer nennt finanzielle und personelle Gründe – wann die Flugschau zurückkehrt, ist offen. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 20:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Flugzeuge am Himmel, spektakuläre Manöver und Tausende Besucher: Darauf müssen Airpower-Fans noch länger warten. Die für 2027 erwartete Rückkehr der großen Flugschau am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg (Steiermark) fällt ins Wasser.

Die Absage wird vom Verteidigungsministerium am Montagabend bestätigt. Einen neuen Termin gibt es derzeit nicht. Ob die nächste Airpower 2028 oder erst 2029 über die Bühne gehen kann, lässt das Bundesheer offen.

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Finanzielle und personelle Gründe

Hinter der Entscheidung stehen finanzielle, organisatorische und personelle Schwierigkeiten. Nach einer umfassenden Prüfung sei klar geworden, dass die Veranstaltung unter den derzeitigen Bedingungen nicht wie geplant stattfinden könne.

"Die aktuelle budgetäre, planerische und personelle Lage lässt die Durchführung der Airpower im Jahr 2027 nicht zu", erklärt Generalmajor Gerfried Promberger, Air Chief und Kommandant der österreichischen Luftstreitkräfte, gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Besonders die angespannte Personalsituation beim Bundesheer und am Standort Zeltweg dürfte bei der Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt haben.

Einsatzbereitschaft hat Vorrang

Für die Heeresführung steht fest, dass vorhandenes Personal und Geld in erster Linie für die Aufgaben der Streitkräfte eingesetzt werden sollen.

"Die Einsatzfähigkeit des Bundesheeres und seiner Luftstreitkräfte hat oberste Priorität. Verfügbare Mittel und Ressourcen setzen wir ausschließlich dort ein, wo sie die Einsatzbereitschaft unmittelbar stärken, also in Ausrüstung, Ausbildung und operative Fähigkeiten", betont Promberger.

Die Entscheidung wurde nach Angaben des Ministeriums im Generalstab ausführlich besprochen. Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) wurde über die personellen und organisatorischen Voraussetzungen informiert.

Die beiden Veranstaltungspartner, das Land Steiermark und Red Bull, wurden ebenfalls über die Verschiebung verständigt.

Die spektakulärsten Highlights der "Airpower 2022" in Zeltweg i ?

Ministerium will Zusatzkosten vermeiden

Mit der frühzeitigen Entscheidung sollen weitere Ausgaben verhindert werden. Gleichzeitig will das Bundesheer sicherstellen, dass eine künftige Airpower wieder den hohen Anforderungen der Veranstaltung gerecht wird.

"Damit werden unnötige Zusatzkosten vermieden und die Voraussetzungen geschaffen, die Airpower zu einem späteren Zeitpunkt wieder in jener organisatorischen, sicherheitstechnischen und qualitativen Dimension umzusetzen, die dem Anspruch der größten Airshow Europas entspricht", heißt es aus dem Verteidigungsministerium.

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Wann hebt die Airpower wieder ab?

Ganz gestrichen werden soll die Flugschau nicht. Generalmajor Promberger stellt eine Rückkehr in Aussicht, sobald die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind. "Sobald die Rahmenbedingungen gesichert sind, werden wir einen neuen Termin bekanntgeben. Unser Ziel bleibt die neuerliche Durchführung einer Airpower, die begeistert – und das so früh wie möglich."

Ein konkretes Jahr nennt das Bundesheer allerdings nicht.

Letzte Flugschau fand 2024 statt

Zuletzt ging die Airpower im Jahr 2024 in Zeltweg über die Bühne. Danach war eine Pause vorgesehen, die offiziell mit der Sanierung der Start- und Landebahn am Fliegerhorst begründet wurde.

Ursprünglich sollte die Flugschau 2027 zurückkehren. Laut "Kleiner Zeitung" dürfte die Entscheidung für eine weitere Verschiebung innerhalb des Bundesheeres aber schon vor Monaten gefallen sein.