i Am Grazer Landesgericht muss sich ein 17-Jähriger wegen Mordes und versuchten Mordes verantworten. Google Street View Aus "Mordlust" Senior getötet Mordprozess gegen Burschen – weitere Taten befürchtet Ein Jugendlicher soll nachts ein älteres Ehepaar mit einem Messer attackiert haben. Jetzt muss er sich in Graz vor Gericht verantworten. Von Österreich Heute 16.11.2026, 20:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine brutale Messerattacke auf ein älteres Ehepaar erschütterte im April die Südoststeiermark. Ein damals 17-Jähriger soll mitten in der Nacht in ein Wohnhaus in St. Peter am Ottersbach eingedrungen sein und auf die Bewohner eingestochen haben. Für einen 84-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät, seine 80-jährige Ehefrau wurde schwer verletzt.

Am Mittwoch und Donnerstag muss sich der Jugendliche am Grazer Landesgericht wegen Mordes und versuchten Mordes verantworten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Opfer offenbar gezielt ausgesucht

Besonders erschütternd: Der Jugendliche soll seine Opfer überhaupt nicht gekannt haben. Laut seinen Angaben gegenüber der Polizei suchte er sich das Haus bewusst aus, weil er dort ältere Menschen vermutete, die sich weniger stark wehren könnten.

Mit einem Messer und einem Hammer soll er sich in der Nacht Zutritt zum Haus verschafft haben. Dort kam es zur tödlichen Attacke auf das Ehepaar. Nach der Tat verständigte der Jugendliche selbst die Polizei und ließ sich festnehmen.

17-Jähriger sprach von "Mordlust"

Bei seiner Einvernahme gestand der Beschuldigte laut Polizei die Tat. Als Motiv gab er demnach "Mordlust" an, berichtet der ORF.

Die Bilder des Tages i ?

Im Prozess geht es nicht nur um die strafrechtliche Verantwortung des Jugendlichen, sondern auch um seinen psychischen Zustand.

Staatsanwaltschaft will Einweisung

Laut einem Gutachten liegt bei dem Angeklagten eine psychische Störung vor. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass dadurch in absehbarer Zeit weitere schwere Straftaten drohen könnten, berichtet der ORF.

Deshalb beantragt sie neben dem Strafverfahren auch die Unterbringung des Jugendlichen in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Der Prozess ist für Mittwoch und Donnerstag angesetzt. Ein Urteil steht noch aus, es gilt die Unschuldsvermutung.