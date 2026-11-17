i Ein Pensionist wurde beim Spaziergang schwer verletzt. istock Schwere Verletzungen Bären-Attacke! Pensionist rettet sich nach Hause Bären-Attacke in Slowenien! Ein Pensionist wurde beim Spaziergang schwer verletzt. Dem Mann gelang die Flucht nach Hause. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 08:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Spaziergang mit seinem Hund wurde einem Pensionisten in Slowenien zum Verhängnis. Nur rund 100 Meter von seinem Wohnhaus entfernt wurde der Mann von einem Braunbären attackiert und schwer verletzt. Trotz seiner Verletzungen gelang ihm die Flucht.

Der Vorfall ereignete sich bereits Ende der vergangenen Woche in Račje Selo nahe der Stadt Trebnje. Der Pensionist war am Morgen auf einem Waldweg unterwegs, als plötzlich ein Bär auftauchte und ihn angriff.

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Verletzter rettete sich nach Hause

Der Mann konnte dem Tier entkommen und zu seinem Haus zurücklaufen. Anschließend wurde er zunächst in einem Gesundheitszentrum in Trebnje versorgt und später in ein Krankenhaus nach Ljubljana gebracht. Wie das Nachrichtenportal "24ur.com" berichtet, erlitt er schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Nach der Attacke wurden Polizei, Behörden und die örtlichen Jäger verständigt. Die Bevölkerung soll bei Aufenthalten in der Natur besonders vorsichtig sein und Bärensichtungen melden. Auch die Jäger sind in der betroffenen Region nun verstärkt unterwegs.

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Bis zu 1.000 Braunbären in Slowenien

Slowenien zählt zu den Ländern mit der höchsten Braunbärendichte Europas. Schätzungen gehen von 900 bis 1.000 Tieren aus.

Normalerweise gehen Braunbären Menschen aus dem Weg. Besonders gefährlich können allerdings Begegnungen mit Bärinnen und ihren Jungen werden. Experten raten, bei einer Sichtung ruhig zu bleiben, Abstand zu halten und sich langsam zurückzuziehen. Hunde sollten angeleint bleiben. Auch das Füttern oder Annähern an die Tiere ist unbedingt zu vermeiden.