i Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. iStock Dreister Coup Kletter-Einbrecher plündert Wohnung von Kärntnerin Einbrecher auf Klettertour: Über ein Fallrohr gelangte ein Täter auf den Balkon einer Wohnung. Dort brach er die Tür auf und stahl Schmuck und Geld. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 21:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein bislang unbekannter Täter hat in Klagenfurt-Waidmannsdorf eine Wohnung ausgeraubt. Besonders dreist: Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, kletterte der Einbrecher über ein Fallrohr rund 5,5 Meter hoch auf einen Balkon. Dort brach er die Balkontüre auf und verschaffte sich Zutritt.

Laut der 65-jährigen Bewohnerin soll sich der Einbruch zwischen Mittwoch und Donnerstag ereignet haben. Am Freitag erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. Der Täter hatte es demnach auf Schmuck und Bargeld abgesehen, die er aus der Wohnung mitnahm.

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Auch zweite Wohnung betroffen

Doch offenbar blieb es nicht bei diesem Einbruch: Im selben Zeitraum wurde auch in die darunterliegende, ebenerdige Wohnung eingebrochen. Auch dort verschaffte sich der Täter über die Balkontüre Zutritt. Beute machte er in dieser Wohnung allerdings keine.