i Das Stadtcafé in Voitsberg musste schließen. Google Betreiber hofften bis zuletzt Nächste Gastro-Pleite! Stadtcafé endgültig dicht Nächster Gastro-Rückschlag in Voitsberg! Nach der Insolvenz musste auch das Stadtcafé endgültig zusperren. Jetzt wird ein Nachfolger gesucht. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 17:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die nächste schlechte Nachricht für die Gastronomie in der Voitsberger Innenstadt! Nach der Insolvenz im Sommer ist das Stadtcafé nun endgültig geschlossen. Dabei hatte die Betreiberfamilie Kücükyasar zunächst noch gehofft, den Betrieb retten und weiterführen zu können. Doch daraus wurde nichts.

Seit dem 22. Oktober bleiben die Türen des Lokals geschlossen. Das bestätigt der Voitsberger Rechtsanwalt Wolfgang Klobassa, der als Insolvenzverwalter eingesetzt wurde, gegenüber der "Kleinen Zeitung".

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Betreiber hatten noch Hoffnung

Erst im Februar 2024 hatte die Familie Kücükyasar das Stadtcafé übernommen. Geführt wurde das Lokal von Josef Kücükyasar, seine Frau Melike war die Pächterin.

Im Sommer folgte dann der finanzielle Rückschlag: Über das Lokal wurde auf Antrag von Gläubigern ein Insolvenzverfahren eröffnet. Josef Kücükyasar zeigte sich damals selbst von der Entwicklung überrascht.

Trotz der schwierigen Situation hatte die Familie noch darauf gehofft, das Stadtcafé weiterführen zu können. Mittlerweile steht allerdings fest, dass der Betrieb nicht mehr gerettet werden konnte.

Insolvenzverwalter erklärt das Aus

"Die Ertragslage hat eine Fortführung im Interesse der Gläubiger einfach nicht hergegeben", erklärt Insolvenzverwalter Klobassa.

Die wirtschaftliche Situation des Cafés ließ somit keinen Weiterbetrieb zu. Für die Immobilie gibt es aber bereits neue Pläne: Laut Klobassa bemüht sich der Eigentümer darum, einen Nachfolger zu finden.

Ob und wann wieder ein Gastronomiebetrieb in den Räumlichkeiten eröffnet, ist derzeit noch offen.

Immer mehr Lokale schließen

Das Aus des Stadtcafés reiht sich in eine ganze Serie von Veränderungen in der Voitsberger Gastronomieszene ein.

Bereits zuvor hatte die Pizzeria "La Corte" ihre Türen geschlossen. Auch das bekannte Nachtlokal "Da Nussi" verabschiedete sich aus der Innenstadt und übersiedelte nach Köflach.

Eine weitere Veränderung steht zum Jahresende bevor: Manfred und Elisabeth Prettenthaler, die langjährigen Betreiber des Gasthauses "Zur alten Post", gehen in Pension.

Damit verliert Voitsberg innerhalb eines Jahres gleich mehrere bekannte Gastronomiebetriebe beziehungsweise deren bisherige Betreiber.

Für das Stadtcafé bleibt zumindest die Hoffnung auf einen Neustart unter neuer Führung. Einen konkreten Nachfolger gibt es bislang allerdings nicht.