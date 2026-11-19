i Diese Ortstafel fehlt derzeit bei der Einfahrt nach Gundersdorf. iStock / oah1611 Kurioses Verbrechen Ortstafel weg! Gemeinde stellte Dieb Ultimatum In Gundersdorf fehlte plötzlich die Ortstafel. Die Gemeinde St. Stefan ob Stainz forderte den Dieb jetzt zur Rückgabe auf. Von Österreich Heute 19.11.2026, 14:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer nach Gundersdorf im Bezirk Deutschlandsberg fährt, musste auf ein bekanntes Schild verzichten: Die Ortstafel war verschwunden! Unbekannte haben das Verkehrsschild bei der Ortseinfahrt mitgehen lassen.

Ob jemand ein ausgefallenes Souvenir wollte oder sich bloß einen Scherz erlaubte, ist unklar. Die Marktgemeinde St. Stefan ob Stainz findet die Aktion jedenfalls alles andere als lustig.

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Eine Woche Zeit für die Rückgabe

Statt sofort Anzeige zu erstatten, versuchte es die Gemeinde zunächst mit einem öffentlichen Aufruf auf Facebook. "Die verantwortliche Person hat nun eine Woche Zeit, die Tafel wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückzubringen, bevor die Gemeinde den Vorfall zur Anzeige bringt", hieß es dort.

Der unbekannte Täter bekomme damit eine letzte Gelegenheit, das Schild zurückzubringen. Bleibt die Ortstafel verschwunden, wolle die Gemeinde den Vorfall anzeigen. Mittlerweile wurde das Schild wieder zurückgebracht. postet die Gemeinde auf Facebook.

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Kein Einzelfall in der Steiermark

Gundersdorf ist nicht der erste steirische Ort, in dem plötzlich Verkehrsschilder gestohlen werden. Im Jänner verschwanden in St. Peter am Kammersberg im Bezirk Murau gleich mehrere Ortstafeln und Geschwindigkeitsbeschränkungen. Rund ein halbes Jahr später gab es eine überraschende Wendung: Ein Spaziergänger entdeckte sämtliche gestohlenen Schilder in einem Wald, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Auch in Trofaiach wurden 2025 Ortstafeln und Verkehrszeichen gestohlen.

Besonders auffällig war eine Diebstahlserie entlang der Bundesstraßen B 73 und B 66. Dort verschwanden im Vorjahr insgesamt fast 70 Kilometrierungstafeln samt Aluminiumständern. Damals wurde vermutet, dass organisierte Metalldiebe hinter den Taten stecken könnten.