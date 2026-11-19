i Während die 25-Jährige im Meer schwamm, wurde ihr Mietwagen aufgebrochen und ausgeräumt. Getty Images Böse Überraschung im Urlaub Steirerin geht kurz baden – plötzlich ist alles weg Eine Grazer Studentin wollte auf Sardinien nur schnell ins Meer hüpfen. Als sie zu ihrem Mietwagen zurückkam, erlebte sie einen Schock. Von Österreich Heute 19.11.2026, 06:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So hatte sich eine 25-jährige Grazerin ihren Urlaub auf Sardinien wohl nicht vorgestellt. Kaum auf der italienischen Insel angekommen, legte die Studentin auf dem Weg vom Flughafen Cagliari zu ihrem Hotel einen spontanen Badestopp ein. Doch der kurze Ausflug ans Meer hatte bittere Folgen.

Am beliebten Poetto-Strand stellte sie ihren Mietwagen auf einem Parkplatz neben einem Restaurant ab. Ihre Wertsachen und das gesamte Gepäck verstaute sie im Kofferraum, damit im Auto nichts sichtbar herumlag. Dann ging es ab ins Wasser.

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Nach dem Baden war der Kofferraum leer

Als die junge Frau zurückkam, bemerkte sie eine kleine Delle an der Autotür, berichtet die "Kleine Zeitung". Schnell wurde klar: Jemand hatte den Wagen aufgebrochen und den gesamten Kofferraum leergeräumt.

Mit einem Diebstahl am Strand hätte sie eher gerechnet, während sie selbst im Wasser war. Dass in der Zwischenzeit ihr Mietauto ausgeräumt werden könnte, hatte sie nicht erwartet.

Polizei hatte schon geschlossen

Nach dem ersten Schock wollte die Grazerin den Diebstahl bei der Polizei melden. Doch obwohl der Vorfall am frühen Abend passierte, kam nach ihrem Anruf keine Streife. Also fuhr sie selbst mit dem beschädigten Mietwagen zur Polizeistation. Dort wurde sie auf den nächsten Tag vertröstet. "Es hieß, kommen Sie um 9 Uhr, wir haben heute schon geschlossen."

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Bei der Autovermietung zeigte man sich hilfsbereiter, allerdings wenig überrascht. Der Studentin wurde erklärt, dass solche Vorfälle regelmäßig vorkämen. "Als Urlauberin hatte ich überhaupt das Gefühl, dass aufgebrochene Autos dort niemanden wirklich aufregen", sagt sie.

Urlaub vorzeitig abgebrochen

Immerhin war der Schaden am Mietwagen durch den bei der Buchung inkludierten Versicherungsschutz gedeckt. Für die gestohlenen persönlichen Gegenstände war das jedoch kein Trost.

"Das ganze Gewand und meine Sachen sind halt weg. Ich trauere eher den Erinnerungen nach, nicht dem Wert meiner persönlichen Gegenstände", erzählt die Grazerin. Für die Studentin war die Urlaubsfreude endgültig dahin. Sie brach ihre Reise vorzeitig ab.

ÖAMTC warnt vor bösen Überraschungen

ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner rät Urlaubern, sich schon vor Reiseantritt über ihren Versicherungsschutz zu informieren. Eine Reisegepäckversicherung kann etwa über die Kreditkarte bestehen. Auch manche Haushaltsversicherungen decken durch eine sogenannte Außenversicherung Diebstähle im Ausland ab – unter Umständen sogar aus Mietautos.

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Kommt es dennoch zu einem Einbruch, sollte man laut ÖAMTC die örtliche Polizei verständigen und Anzeige erstatten, berichtet die "Kleine Zeitung". Für die Versicherung ist eine Kopie davon wichtig. Schäden und Spuren sollten fotografiert, gestohlene Bankkarten sofort gesperrt werden.