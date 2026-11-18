i Moderator Andreas Moravec stellte dem steirischen Bürgermeister die Quizfragen. ServusTV / Philipp Carl Riedl Auftritt bei ServusTV Bürgermeister will Gemeindekasse bei TV-Quiz aufbessern Rantens Bürgermeister wagte sich bei "Quizmaster" auf ServusTV vor die Kamera. Bei einer Musikfrage lag der Ortschef ordentlich daneben. Von Österreich Heute 18.11.2026, 16:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Bürgermeister auf dem Quiz-Sessel! Franz Kleinferchner, Ortschef der Gemeinde Ranten im Bezirk Murau, war am Dienstag, 17. November, in der ServusTV-Sendung "Quizmaster" zu sehen. Dort stellte er sich den Fragen von Moderator Andreas Moravec – und hatte dabei einen ganz besonderen Plan.

"Ziel war, dass ich in Graz weniger um Bedarfszuweisungen ansuchen muss und das Gemeindebudget verbessern kann", scherzte Kleinferchner nach der Ausstrahlung gegenüber der "Kleinen Zeitung".

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Tochter meldete ihn an

Dabei bezeichnet sich der Bürgermeister selbst gar nicht als großen Quiz-Fan. Seine Teilnahme verdankt er seiner Tochter: "Meine Tochter hat mich angemeldet", erzählte der Vermögensberater.

Bei "Quizmaster" treten von Montag bis Freitag jeweils vier Kandidaten gegen den Quizmaster an. Auch Kleinferchner wollte sein Wissen unter Beweis stellen und möglichst weit kommen.

"Bubble Tea" statt "Milkshake"

Doch bei einer Musikfrage lag der steirische Ortschef daneben. Moderator Andreas Moravec wollte wissen, welches Getränk der US-Sängerin Kelis im Jahr 2003 einen Hit bescherte. Kleinferchner tippte auf "Bubble Tea". Richtig wäre allerdings "Milkshake" gewesen.

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Mit seinem Auftritt hatte der Bürgermeister trotzdem seinen Spaß. Die Aufzeichnung sei eine richtige Gaudi gewesen, erzählte er.

Gewinn wäre teilweise an Gemeinde gegangen

Auch in Ranten kam der Fernsehauftritt gut an. Nach der Ausstrahlung habe Kleinferchner zahlreiche Rückmeldungen bekommen. "Die Leute fanden es cool, dass ich mitgemacht habe", berichtete er.

Und sein scherzhafter Plan für die Gemeindekasse war offenbar nicht ganz aus der Luft gegriffen: Einen Teil eines möglichen Gewinns hätte er nach eigenen Angaben wahrscheinlich tatsächlich seiner Gemeinde gespendet.