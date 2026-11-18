i Der jugendliche Angeklagte am Grazer Landesgericht. APA-Images / APA / KARIN ZEHETLEITNER Schock-Beichte bei Mordprozess "War befriedigend" – Lehrling (17) spricht übers Töten Ein Fleischerlehrling steht nun in Graz wegen Mordes und Mordversuchs vor Gericht. Mit verstörender Emotionslosigkeit schildert er seine Gewalttaten. Von Christian Tomsits 18.11.2026, 10:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im weißen Hemd mit Brille sitzt der erst 17-jährige Fleischerlehrling seit Mittwochmorgen am Grazer Landesgericht vor Geschworenen. Der Teenager soll im April seine betagten Nachbarn (79, 84) heimtückisch mit einem Messer attackiert haben – wir berichteten. Der 84-Jährige starb noch am Tatort, seine Ehefrau überlebte schwer verletzt.

Laut Anklage hatte der Jugendliche bereits zwei Jahre lang davon fantasiert, Menschen zu töten. Vor Gericht schilderte der Teenager nun erschreckend emotionslos seine grausamen Neigungen. "Gewalt hat mich fasziniert", sagte der Angeklagte laut "Krone". Zunächst habe er drei Mäuse mit einem Hammer erschlagen und anschließend zerstückelt. Auch einen toten Vogel soll er verstümmelt und dessen Kopf an einen Baum getackert haben. "Das war befriedigend", erklärte er dem Richter.

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Star-Anwältin Astrid Wagner vertritt den 17-Jährigen in Graz. Schreiner Daniel

Doch irgendwann reichte ihm das Töten von Tieren offenbar nicht mehr. Im April soll der Lehrling schließlich mit Messer, Hammer und Taschenlampe bewaffnet über den Balkon ins Haus seiner Nachbarn eingedrungen sein. "Ich bringe euch um!", soll er dem wehrlosen Ehepaar zugeschrien haben, bevor er auf die beiden einstach. Anschließend flüchtete er nach Hause und beichtete seiner Mutter die Bluttat laut "Krone" mit den Worten "Mama, zuck net aus, ich hab gerade zwei Leute abgestochen."

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

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Laut psychiatrischem Gutachten war der Jugendliche zurechnungsfähig, gilt aber als hochgefährlich. Der Sachverständige befürchtet weitere schwere Gewalttaten bis hin zu Folter und Mord. Star-Anwältin Astrid Wagner verwies auf die massive psychische Störung ihres Mandanten, der die Tat mittlerweile bereue. Neben einer Strafe steht auch die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum im Raum. Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet. Die Unschuldsvermutung gilt.