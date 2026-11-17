i Der Prozess fand am Grazer Straflandesgericht statt. APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger Brisanter Prozess in Graz Mädchen (13) missbraucht! Haftstrafe für Ex-Politiker Ein ehemaliger NEOS-Politiker musste sich wegen sexuellen Missbrauchs einer 13-Jährigen vor Gericht verantworten. Nun fiel in Graz das Urteil. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 15:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Dienstag musste sich ein ehemaliger Neos-Politiker (39) am Grazer Straflandesgericht verantworten. Die Vorwürfe gegen den Mann, der auch beim Land angestellt war, hatten es in sich. Demnach habe er 2021 ein damals 13-jähriges Mädchen über eine Onlineplattform kennengelernt.

Im Sommer des Jahres kam dann zu einem Treffen in einer Grazer Innenstadt-Wohnung. Dort soll es dann zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Besonders brisant: Danach soll der Mann, der Gemeinderat und Mitglied des erweiterten Bundesvorstands der Neos war, das Mädchen bezahlt haben. Das Mädchen erstattete daraufhin Anzeige.

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Opfer erlitt psychische Schäden

Infolge der weiteren Ermittlungen kam es zu Handy- und Datenträgerauswertungen. Auch ein psychiatrisches Gutachten der Schülerin belastete den 39-Jährigen. Das Mädchen habe durch die Tat psychische Schäden davongetragen.

Auch beruflich hatte die Causa für den Beschuldigten Konsequenzen. Er legte sämtliche Funktionen bei den Neos zurück und trat aus der Partei aus. Des Weiteren verlor der 39-Jährige auch seinen Job beim Land.

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Das Urteil

Die nunmehrige Verhandlung wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten, berichtet die "Krone". Dem Ex-Neos-Politiker wurde der schwere sexuelle Missbrauch einer Unmündigen zur Last gelegt.

Im Falle einer Verurteilung stand eine Strafe von bis zu 15 Jahren im Raum. Am Ende setzte es für den 39-Jährigen allerdings nicht die Höchststrafe. Am Grazer Straflandesgericht wurde der Ex-Politiker – nicht rechtskräftig – zu sechs Jahren unbedingter Haft verurteilt.