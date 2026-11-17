i Bei der Festnahme zielte ein Verdächtiger mit einem Revolver auf einen Cobra-Beamten und drückte zweimal ab – doch es löste sich kein Schuss. Thomas Lenger Unglaubliches Glück Mordversuch! Cobra-Beamter entgeht knapp dem Tod Die steirische Polizei hat eine Serie schwerer Verbrechen aufgeklärt. Bei einer Festnahme entging ein Cobra-Beamter nur knapp dem Tod. Von Österreich Heute 17.11.2026, 13:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unglaubliche Szenen bei einem Cobra-Einsatz in Graz! Als Polizisten am 9. Mai drei mutmaßliche Schwerverbrecher festnehmen wollten, zielte einer der Männer mit einem Revolver auf einen Beamten und drückte zweimal ab. Doch es löste sich kein Schuss – die beiden Kammern waren leer. Erst kurz vor einem dritten Versuch konnte der 23-Jährige überwältigt werden.

Steirische Polizei stellt zahlreiche Waffen sicher i ?

Der dramatische Einsatz war Teil umfangreicher Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Tätergruppe aus dem Drogenmilieu. Insgesamt zehn Verdächtige konnten ausgeforscht werden, neun von ihnen sitzen in Untersuchungshaft. Das gab die steirische Polizei am Dienstag, 17. November, bekannt.

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Einbruch beim eigenen Vater

Besonders brisant ist die Rolle eines 26-jährigen Steirers. Er soll seine Komplizen nur wenige Stunden vor dem Cobra-Einsatz zum Haus seines eigenen Vaters in Frutten (Bezirk Südoststeiermark) gefahren haben. Während der 23-jährige Tschetschene und ein 19-jähriger Rumäne in das Gebäude einbrachen, übernahm er laut Ermittlern den Transport.

Die Männer erbeuteten einen Tresor mit einer Uhr, mehreren Langwaffen und einem Revolver vom Kaliber .44 Magnum. Genau diese Waffe wurde später bei der Festnahme gegen den Cobra-Beamten gerichtet.

Die Bilder des Tages i ?

Betagtes Ehepaar im eigenen Haus überfallen

Die Ermittlungen führten die Polizei auch zu einem brutalen Raubüberfall im August 2025 in Rinnegg bei St. Radegund nahe Graz. Damals drangen drei Männer in das Haus eines älteren Ehepaares ein.

Auch hier soll der 26-jährige Steirer eine entscheidende Rolle gespielt haben. Er kannte die Bewohner über seine Mutter, war bereits mehrmals im Haus gewesen und wusste, wo die Frau ihr Bargeld aufbewahrte. Gemeinsam mit zwei weiteren Österreichern im Alter von 21 und 18 Jahren soll er das Paar überfallen haben. Die Beute fiel vergleichsweise gering aus: Die Verdächtigen flüchteten mit wenigen hundert Euro.

Besonders tragisch: Der 84-jährige Hausbesitzer war schwer krank und bettlägrig. Wenige Tage nach dem Überfall starb er. Laut Polizei konnte allerdings kein Zusammenhang zwischen seinem Tod und der Tat festgestellt werden.

Weitere schwere Straftaten im Visier

Die Ermittler sprechen von einer "polykriminellen Tätergruppe". Den zehn Verdächtigen werden neben den bereits bekannten Taten mindestens drei weitere Einbrüche und ein weiterer schwerer Raubüberfall zur Last gelegt.

Die Ermittlungen laufen weiter. Für sämtliche Verdächtige gilt die Unschuldsvermutung.