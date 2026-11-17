i Der 31-Jährige soll die Fitnesstrainerin erdrosselt haben. Denise Auer Prozess im Jänner Affäre, Schwangerschaft, Mord – Cobra-Cop vor Gericht Im Jänner beginnt in Graz der Mordprozess gegen einen ehemaligen Cobra-Beamten. Er soll seine 34-jährige Affäre erdrosselt haben. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 13:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Anfang 2027 wird im Grazer Straflandesgericht der Mordprozess im Fall Johanna G. (34) über die Bühne gehen. Für den Tod der Fitnesstrainerin soll ein 31-jähriger Cobra-Beamter aus der Steiermark verantwortlich sein.

Der Prozess soll am 18. Jänner starten und ist für drei Tage anberaumt, berichtet die "Kleine Zeitung" am Dienstag. Am 29. Jänner soll dann ein Urteil fallen. Dem ehemaligen Top-Polizisten droht eine Freiheitsstrafe von zehn bis zu 20 Jahren oder eine lebenslange Haft.

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In Auto erdrosselt

Bereits am 9. Jänner soll der erfolgreiche Kampfsportler die 34-Jährige in seinem Auto mit einem Gürtel erdrosselt haben. Die Leiche der Fitnesstrainerin habe der Beschuldigte dann auf einem Waldgrundstück nahe seines elterlichen Wohnhauses vergraben.

Als Motiv wird angenommen, dass die 34-Jährige, mit der der Cobra-Cop eine Affäre hatte, von ihm schwanger gewesen sein soll. Bisher hatte der 31-Jährige eine Tötungsabsicht abgestritten. Er sprach von einem "Unfall". Danach sei der Polizist in Panik geraten und habe den toten Körper der Frau vergraben.

Zudem wurde gegen den Angeklagten vorerst ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei diesem ging es um die Entwendung der Dienstwaffe eines Kollegen. Auch eine Trainingspistole des Einsatzkommandos Cobra soll der Mann mitgenommen haben. Ihm wurde der illegale Waffenbesitz zur Last gelegt. Inzwischen hat die Grazer Staatsanwaltschaft das Verfahren unter dem Vorbehalt einer späteren Verfolgung eingestellt.

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Weitere Mord-Prozesse im November

Es ist nicht der einzige Mordprozess, der in der Steiermark ansteht. So wird ab Mittwoch gegen einen 17-Jährigen verhandelt. Er soll im April in St. Peter am Ottersbach in das Haus eines Pensionisten-Ehepaars eingebrochen sein. Die Bewohner habe er dann – aus "Mordlust" – mit einer Axt und einem Messer angegriffen. Dabei kam ein 84-Jähriger ums Leben. Seine Frau (80) wurde schwer verletzt.

Ab dem 27. November geht dann der Prozess gegen einen 31-jährigen Slowenen über die Bühne. Ihm wird vorgeworfen die Beauty-Influencerin Stefanie P. in ihrer Grazer Wohnung erwürgt zu haben. Anschließend soll der Mann ihre Leiche in Slowenien vergraben haben.