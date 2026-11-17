i Am Jakominiplatz in Graz soll der 44-Jährige zwei Polizisten bedroht haben. Google Street View Zurechnungsfähig? "Tritt dir ins G'sicht" – Grazer droht Polizisten Mit 2,8 Promille soll ein Grazer (44) zwei Polizisten bedroht haben. Vor Gericht konnte er sich an fast nichts erinnern. Von Österreich Heute 17.11.2026, 15:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit in einem Fastfood-Lokal am Grazer Jakominiplatz endete für einen 44-Jährigen mit einer Festnahme und einem Gerichtsprozess. Der Mann soll im Juli zwei Polizisten mit Tritten ins Gesicht gedroht haben. Bei der Verhandlung am Straflandesgericht Graz erklärte er nun, dass er sich an den Vorfall kaum erinnern könne. Damals hatte er 2,8 Promille Alkohol im Blut.

Alles begann an einem heißen Juliabend, als der Grazer in dem Lokal umständlich versuchte, sein Essen bar zu bezahlen. Ein Niederländer hinter ihm wollte helfen und legte zwei Euro hin. Doch statt sich zu bedanken, soll der 44-Jährige den Mann am Kragen gepackt und ihm das T-Shirt zerrissen haben.

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"Hoid die Goschn!"

Zwei Polizeistreifen rückten an und brachten die Situation zunächst unter Kontrolle. Doch draußen vor dem Lokal wurde der Grazer laut. Er beschimpfte die Beamten und soll einem von ihnen schließlich gedroht haben: "Hoid die Goschn, sonst tritt i dir ins G'sicht."

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Die Polizisten nahmen den Mann fest. Im Streifenwagen soll er die Drohung wiederholt haben, als ihm ein Beamter beim Anschnallen helfen wollte.

Vor Gericht wusste der 44-Jährige davon allerdings nichts mehr. "Wenn ich mich erinnern könnte, könnte ich etwas gestehen", erklärte er, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Seine einzige Erinnerung sei, dass er in einer Ausnüchterungszelle gewesen sei.

"Ich tue niemandem weh"

Für sein Verhalten entschuldigte sich der Angeklagte. Er betonte aber, dass er niemals vorgehabt habe, jemanden tatsächlich zu verletzen. Die Drohungen seien rein verbal gewesen. Als Erklärung nannte er neben dem Alkohol auch die große Hitze und Stress wegen eines bevorstehenden Termins bei der Pensionsversicherung.

Die Richterin sprach ihn auch auf seine gesundheitlichen Probleme an. Neben einer Alkoholabhängigkeit wurde im Prozess eine schizoaffektive Störung thematisiert. Der Mann erklärte, derzeit keine Medikamente einzunehmen, weil es ihm ohne diese besser gehe.

Gutachter soll Vorfall klären

Ob der Grazer zum Zeitpunkt des Vorfalls überhaupt zurechnungsfähig war, ist noch offen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird deshalb ein psychiatrischer Sachverständiger bestellt.

Ein Urteil gab es vorerst nicht. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.