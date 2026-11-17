i Im Einsatz stand auch der Polizeihubschrauber Libelle. Archivbild. iStock Jede Hilfe kam zu spät Frau sieht Partner mitten in Videoanruf stürzen – tot Mitten in einem Videoanruf erlitt ein Steirer einen medizinischen Notfall. Seine Partnerin alarmierte die Polizei – doch jede Hilfe kam zu spät. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 22:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tragödie in der Steiermark! Ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal ist am Dienstag nach einer großangelegten Suchaktion im Gemeindegebiet von Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) tot aufgefunden worden. Seine Lebensgefährtin hatte zuvor während eines Videoanrufs offenbar einen medizinischen Notfall mitbekommen und daraufhin Alarm geschlagen.

Gegen 11.30 Uhr hatte die 49-Jährige zuletzt über Videotelefonie Kontakt mit ihrem Partner. Mitten im Gespräch dürfte der Mann plötzlich ein medizinisches Problem erlitten haben und gestürzt sein. Danach war der 48-Jährige nicht mehr erreichbar.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Google Map anzeigen

Lebensgefährtin schlägt Alarm

Die besorgte Frau machte sich zunächst selbst auf die Suche nach ihrem Partner. Als sie ihn nicht finden konnte, verständigte sie gegen 12.15 Uhr die Polizei.

Die Bilder des Tages i ?

Die Polizeiinspektion Langenwang leitete daraufhin umgehend eine großangelegte Suchaktion ein. Insgesamt acht Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber beteiligten sich an der Suche nach dem Vermissten.

Trotz intensiver Bemühungen und mehrmaliger Ortungsversuche seines Mobiltelefons konnte der Mann zunächst nicht gefunden werden.

Zweiter Hubschrauber angefordert

Die Einsatzkräfte forderten schließlich einen weiteren Polizeihubschrauber aus Klagenfurt an. Dieser verfügte über einen sogenannten IMSI-Catcher, mit dem sich Mobiltelefone technisch lokalisieren lassen.

Mithilfe des Geräts gelang es den Polizisten schließlich, den Aufenthaltsort des 48-Jährigen zu ermitteln. Für den Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Der verständigte Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor. Welche medizinische Ursache zu dem tragischen Vorfall geführt hat, geht aus dem Bericht der Exekutive nicht hervor.