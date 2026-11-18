Tragischer Vorfall in Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag)! Eine 49-jährige Frau telefonierte am Dienstag, 17. November, gegen halb zwölf per Video mit ihrem Lebensgefährten. Mitten im Gespräch dürfte der 48-Jährige einen medizinischen Notfall erlitten haben und gestürzt sein. Danach war er nicht mehr erreichbar.
Die Frau machte sich daraufhin selbst auf die Suche nach ihrem Partner, konnte ihn jedoch nicht finden. Gegen 12.15 Uhr verständigte sie schließlich die Polizei.
Sofort wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet. Acht Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber suchten nach dem Vermissten. Auch mehrmalige Versuche, sein Handy zu orten, brachten zunächst keinen Erfolg.
Deshalb wurde ein zweiter Polizeihubschrauber aus Klagenfurt angefordert. Mithilfe eines sogenannten IMSI-Catchers, einem technischen Gerät zur Ortung von Mobiltelefonen, gelang es den Einsatzkräften schließlich, den 48-Jährigen zu finden.
Doch für den Mann aus dem Bezirk Murtal kam jede Hilfe zu spät. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.
Die Polizei schloss Fremdverschulden aus. Was genau zu dem vermuteten medizinischen Notfall geführt hatte, ist nicht bekannt.