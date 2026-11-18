i In Langenwang suchten acht Polizeistreifen und zwei Polizeihubschrauber nach einem vermissten 48-Jährigen. iStock Plötzlich nicht erreichbar Mann (48) bricht zusammen – Suchaktion endet tragisch Mitten in einem Videotelefonat brach ein 48-Jähriger plötzlich zusammen. Seine Lebensgefährtin schlug Alarm. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Von Österreich Heute 18.11.2026, 10:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tragischer Vorfall in Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag)! Eine 49-jährige Frau telefonierte am Dienstag, 17. November, gegen halb zwölf per Video mit ihrem Lebensgefährten. Mitten im Gespräch dürfte der 48-Jährige einen medizinischen Notfall erlitten haben und gestürzt sein. Danach war er nicht mehr erreichbar.

Die Frau machte sich daraufhin selbst auf die Suche nach ihrem Partner, konnte ihn jedoch nicht finden. Gegen 12.15 Uhr verständigte sie schließlich die Polizei.

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Zwei Polizeihubschrauber im Einsatz

Sofort wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet. Acht Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber suchten nach dem Vermissten. Auch mehrmalige Versuche, sein Handy zu orten, brachten zunächst keinen Erfolg.

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Deshalb wurde ein zweiter Polizeihubschrauber aus Klagenfurt angefordert. Mithilfe eines sogenannten IMSI-Catchers, einem technischen Gerät zur Ortung von Mobiltelefonen, gelang es den Einsatzkräften schließlich, den 48-Jährigen zu finden.

Notarzt konnte nichts mehr tun

Doch für den Mann aus dem Bezirk Murtal kam jede Hilfe zu spät. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Die Polizei schloss Fremdverschulden aus. Was genau zu dem vermuteten medizinischen Notfall geführt hatte, ist nicht bekannt.