i Der Angeklagte in Graz; Star-Anwältin Astrid Wagner APA Images/Heute 12,5 Jahre Haft! Teenager (17) tötet Nachbarn – jetzt ist das Urteil da Für den Mord an seinem Nachbarn und den Mordversuch an dessen Frau wurde ein 17-Jähriger jetzt verurteilt. Der Teenie-Killer war vor Gericht eiskalt. Von Christian Tomsits 18.11.2026, 12:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach der verstörenden Mord-Beichte des 17-Jährigen am Landesgericht Graz ist jetzt das Urteil da! Die Geschworenen entschieden nach kurzer Beratung: Der Fleischerlehrling wurde jetzt wegen Mordes und Mordversuchs zu 12,5 Jahren Haft verurteilt.

Der Teenager hatte im April seine betagten Nachbarn (79, 84) mit einem Messer attackiert. Der 84-Jährige starb noch am Tatort, seine Ehefrau überlebte schwer verletzt. Vor Gericht schilderte der Lehrling seine grausamen Neigungen völlig emotionslos. "Gewalt hat mich fasziniert", gab er laut "Krone" zu Protokoll.

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Zunächst hatte der Teenager mit Mäusen angefangen und sie mit einem Hammer erschlagen und zerstückelt. Später quälte er einen Vogel, tackerte ihn an einen Baum. "Das war befriedigend", beschrieb er mit verstörender Gleichgültigkeit.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

Doch irgendwann reichte ihm das Töten von Tieren offenbar nicht mehr, in der Fleischerlehre – bei der er täglich mit toten Tieren konfrontiert war – wurde die Lust zum Morden immer mehr. Schließlich plante er, Menschen zu töten und richtete sich Equipment für den Tag X vor: Mit einem im Internet bestellten Messer, Hammer, Sturmhaube und Taschenlampe drang er im vergangenen April über den Balkon ins Haus seiner Nachbarn ein. Er hatte sich zuvor mitten in der Nacht aus seinem Kinderzimmer geschlichen.

"Ich bringe euch um!", schrie er laut Anklage die Nachbarn an, ehe er zustach. Anschließend flüchtete er und beichtete seiner Mutter die Bluttat mit den Worten: "Mama, zuck net aus, ich hab gerade zwei Leute abgestochen." Die arme Frau erlitt einen Nervenzusammenbruch. Der Vater riet dem Sohn schließlich dazu, die Polizei zu rufen. Kurz darauf wurde der 17-Jährige gefasst.

Er gestand die Tat vor Beamten und auch am Mittwoch vor Gericht. Laut psychiatrischem Gutachten war der 17-Jährige zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig, gilt aber als hochgefährlich. Der Sachverständige warnte vor weiteren schweren Gewalttaten bis hin zu Folter und Mord.

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Seine Verteidigerin Astrid Wagner hatte mit Blick auf die schwere psychische Störung des Jugendlichen und dessen Reue um ein mildes Urteil gebeten. Die zwölfeinhalb Jahre wurden von ihrem Mandanten angenommen, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist somit noch nicht rechtskräftig.