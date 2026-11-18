i Insgesamt 20 Feuerwehrleute rückten zu dem ungewöhnlichen Einsatz aus. iStock Kurioser Unfall Pensionist steckt unter eigenem Auto fest Ein älterer Mann fuhr mit seinem Auto auf einen Spazierweg in Seckau. Als er ausstieg, stürzte er und blieb unter dem Wagen stecken. Von Österreich Heute 18.11.2026, 17:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ungewöhnlicher Einsatz hat am Dienstagnachmittag, 17. November, in Seckau im Bezirk Murtal für Aufregung gesorgt. Ein Pensionist war mit seinem Kleinwagen auf einem Weg nahe der Abtei Seckau unterwegs, der normalerweise von Spaziergängern genutzt wird.

Mit Fuß unter Auto eingeklemmt

Auf dem nassen und abschüssigen Weg dürfte der Kleinwagen stecken geblieben sein. Der ältere Mann stieg daraufhin aus, berichtet die "Kleine Zeitung". Dabei dürfte er ausgerutscht und so unglücklich gestürzt sein, dass er unter seinem Fahrzeug landete.

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Besonders bitter: Sein Fuß blieb hängen. Aus eigener Kraft konnte sich der Pensionist nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien.

Spaziergänger schlagen Alarm

Zum Glück kamen Spaziergänger vorbei. Sie entdeckten den Mann und verständigten kurz vor 16.30 Uhr die Einsatzkräfte.

20 Mitglieder der Feuerwehr Seckau rückten gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei an. Die Feuerwehrleute konnten den Pensionisten vorsichtig unter dem Auto hervorholen. "Wir haben ihn behutsam befreit und dem Roten Kreuz zur medizinischen Erstversorgung übergeben", sagt Einsatzleiter Lukas Sitter.

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Noch am selben Tag aus Spital entlassen

Der Mann wurde anschließend zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Glück im Unglück: Er konnte das Spital noch am selben Tag wieder verlassen.