i Michaela S. geht leer aus. Getty Images/iStockphoto, zVg 500 Euro weniger "Das macht uns noch ärmer!" Ärger um Familienbonus Plus Die Familie von Michaela S. verliert durch die neuen Regeln beim Familienbonus rund 500 Euro im Jahr. Das Finanzministerium erklärt, warum. Von Österreich Heute 19.11.2026, 08:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieses Geld war seit Jahren wichtig für das Haushaltsbudget. Bisher ermöglichte der Familienbonus Michaela S. (Name der Redaktion bekannt), ihrem Mann und ihrem Sohn ein paar Urlaubstage am See oder eine Neuanschaffung für die Wohnung.

Ab Jänner bekommt diese Familie allerdings – wie wohl viele andere auch – um 500 Euro weniger. Der Grund: Eine neue Aufteilungsregel, die Familien mit nur einem steuerpflichtigen Einkommen besonders hart treffen kann.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Das ist schrecklich für uns. Wir verlieren 500 Euro", sagt Michaela S. zu "Heute". Die Mutter arbeitet zwar, aber so wenig, dass sie keine Einkommensteuer zahlen muss (Anm.: unter 13.539 Euro pro Jahr). "Ich bin Mini-Verdienerin, uns geht es sowieso finanziell schlecht und jetzt diese Entscheidung der Regierung. Das macht uns noch ärmer."

Regierung will, dass beide Eltern arbeiten

Warum ändert die Regierung die Regeln? Das Finanzministerium erklärt: Es soll sich stärker lohnen, wenn beide Elternteile arbeiten und Geld verdienen. Außerdem sollen Männer und Frauen finanziell unabhängiger voneinander werden.

Doch genau das wird für Familien wie jene von Michaela zum Problem. Wer zu wenig verdient, um Steuern zu zahlen, hat vom Familienbonus nichts. Trotzdem muss die Familie künftig einen Teil des Bonus diesem Elternteil zuordnen.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Darum verliert Michaela 500 Euro

Bisher konnte Michaelas Mann den gesamten Familienbonus nutzen. Das brachte der Familie rund 2.000 Euro im Jahr.

Ab 2027 darf er bei ihrem fünfjährigen Sohn nur noch maximal 1.500 Euro davon beanspruchen. Die restlichen 500 Euro stehen Michaela zu. Weil sie aber keine Einkommensteuer zahlt, bekommt sie davon nichts – weil die Summe eine Steuerentlastung ist. Die 500 Euro gehen der Familie damit verloren.

"Das Geld war für uns immer eine große Hilfe, um irgendwie einen Sommerurlaub, oder Freizeitaktivitäten zu finanzieren", erzählt die Mutter.

Die Bilder des Tages i ?

Mehr Geld für Kindergärten statt Familienbonus

Das Finanzministerium verweist darauf, dass schon bisher nicht alle Familien den Familienbonus vollständig ausschöpfen konnten. Denn der Bonus ist keine direkte Auszahlung, sondern reduziert ausschließlich die zu zahlende Steuer.

Gleichzeitig verteidigt das Ministerium die Änderungen mit geplanten Investitionen in die Kinderbetreuung. Ab 2027 sollen unter anderem zusätzliche Mittel für ein verpflichtendes zweites kostenloses Kindergartenjahr, den Ausbau von Ganztagsschulen und Verbesserungen in der Elementarpädagogik bereitstehen.

Die Regierung spricht von einer "Verschiebung von Geld- zu Sachleistungen". Damit soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert werden.

Für diese Familien bleibt alles beim Alten

Ausnahmen gibt es für Kinder unter vier Jahren: Hier bleiben die bisherigen Aufteilungsmöglichkeiten erhalten. Dasselbe gilt für Kinder, für die erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird. Für Michaela und ihren fünfjährigen Sohn greift diese Ausnahme nicht.