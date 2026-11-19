i Auf der Reiteralm startet am Donnerstag der erste steirische Skilift in die neue Saison. iStock (Symbol) Neuschnee erwartet Erste Skilifte in der Steiermark sperren auf Ski-Fans können sich freuen: In der Steiermark startet die Wintersaison. Auf der Reiteralm geht es bereits los, weitere Skigebiete folgen. Von Österreich Heute 19.11.2026, 12:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Skisaison 2026/27 ist eröffnet! Während es in vielen Tälern noch wenig winterlich aussieht, können Wintersportler in der Steiermark bereits ihre ersten Schwünge ziehen. Am Donnerstag, 19. November, startet auf der Reiteralm in Schladming der erste Skilift in den täglichen Betrieb.

Die Schoberbahn bringt Skifahrer auf eine Höhe von 1.584 bis 1.810 Metern. Geöffnet wird zunächst die Schoberpiste, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Wer vom Tal hinauf will, kann den Preunegg Jet nutzen. Auch die Reiteralmhütte ist für eine Einkehr bereit.

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Drei kalte Nächte machen es möglich

Dass der frühe Saisonstart überhaupt klappt, liegt vor allem an den Schneekanonen. Die Temperaturen waren zuletzt gerade kalt genug, um in höheren Lagen Kunstschnee zu produzieren. "Wir haben in Summe drei kalte Nächte gehabt und viel Wissen unserer Mitarbeiter", erklärt Reiteralm-Geschäftsführer Daniel Berchtaller gegenüber dem ORF.

Deshalb werde zunächst nur eine Piste geöffnet. Die Schoberpiste sei relativ flach und lasse sich leichter beschneien. In den Tälern ist es für die Schneeproduktion dagegen meist noch zu warm.

Weitere Skigebiete folgen

Schon am Freitag, 20. November, geht es auf der Planai weiter. Dort nimmt die Sesselbahn Märchenwiese den Winterbetrieb auf. Für die Anreise zum Lift werden teilweise kostenlose Shuttlebusse eingesetzt.

Am Samstag, 21. November startet auch die Turracher Höhe in die Saison. Dort öffnen die Wildkopfbahn und die Zirbenwaldbahn. Eine Tageskarte kostet 44 Euro.

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Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee

Passend zum Saisonstart kündigt sich auch etwas Naturschnee an. Bereits am Donnerstagnachmittag bringt ein Italientief Niederschläge. In der Obersteiermark kann es dabei oberhalb von rund 1.200 Metern schneien. Am Freitag wird es vorübergehend ruhiger und milder. Am Sonntag sinkt die Schneefallgrenze laut Prognosen wieder auf etwa 1.000 Meter.

Bis Montag könnten in den Niederen Tauern rund fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee dazukommen. Auch auf den Bergen Richtung Lungau und Mariazellerland dürfte es weiß werden. Vereinzelt sind sogar Schneeflocken bis in die Täler möglich. Dort wird der Schnee allerdings voraussichtlich kaum liegen bleiben.