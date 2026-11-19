i Der Vergnügungspark bleibt erhalten und soll im Frühjahr und Herbst ausgebaut werden. iStock / Martina Barbist Große Verluste Aus für Grazer Frühjahrs- und Herbstmesse Nach 120 Jahren ist Schluss: Die Herbstmesse wird eingestellt, auch die Frühjahrsmesse kommt nicht zurück. Stattdessen sind neue Events geplant. Von Österreich Heute 19.11.2026, 12:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das war's mit der Grazer Herbstmesse! Nach 120 Jahren zieht die Messe Graz einen Schlussstrich. Wie die Messegesellschaft MCG am Donnerstag, 19. November, gegenüber der "Kleinen Zeitung" bestätigt, wird es künftig weder eine Herbstmesse noch eine Frühjahrsmesse geben.

Damit verschwindet eine traditionsreiche Veranstaltung aus dem Grazer Kalender. Der Grund: Die klassischen Publikumsmessen haben sich wirtschaftlich zuletzt nicht mehr gerechnet.

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Messe machte zu wenig Geld

"Sie ist ein bedeutender Teil unserer Geschichte und hat Generationen von Menschen begleitet", sagt Messe-Vorstand Martin Ullrich über die Herbstmesse. Die Entscheidung sei deshalb alles andere als leicht gefallen.

Doch Einkaufszentren und der Onlinehandel hätten das Einkaufsverhalten verändert. Um die Herbstmesse attraktiv zu halten, seien immer höhere Investitionen nötig gewesen. Die Einnahmen hätten damit nicht mehr Schritt gehalten.

Das Ziel, mit der Veranstaltung einen positiven finanziellen Beitrag zu erzielen, sei zuletzt nicht mehr erreicht worden, erklärt Ullrich.

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Neuer Fun Park im Frühling und Herbst

Ganz auf Unterhaltung verzichten müssen die Grazer aber nicht. Im Gegenteil: Der Vergnügungspark soll sogar größer werden. Der neue "Fun Park" lockte bei seiner Premiere im Frühjahr laut Messegesellschaft rund 85.000 Besucher an. Künftig soll es das Angebot sowohl im Frühling als auch im Herbst geben – mit zusätzlichen Live-Auftritten und Thementagen.

Auch das Genussfestival "TasteFactory", das 2026 erstmals im Rahmen der Herbstmesse stattfand, wird ausgebaut. Es soll künftig als eigenständige Veranstaltung die gesamte Stadthalle nutzen. Geplant ist außerdem, dass nach dem Genussprogramm nicht schon um 18 Uhr Schluss ist: Ein Bar- und Clubbingabend soll den Besuch verlängern.

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Auch Häuslbauermesse wird größer

Weitere Veränderungen sind bereits geplant. Die Häuslbauermesse soll ausgebaut werden. Mit der "Beauty Lounge" ist zudem eine neue Veranstaltung rund um Kosmetik und Lifestyle im Grazer Congress vorgesehen.

Ullrich betont, dass die Abschaffung der traditionellen Messen keineswegs das Ende des Messestandorts bedeute. Vielmehr wolle man mit neuen Angeboten wieder mehr Besucher anlocken.

Millionenverluste bei Grazer Messe

Hinter dem Umbau steckt auch finanzieller Druck. Die Messe Graz schrieb in den vergangenen beiden Jahren Verluste von neun beziehungsweise acht Millionen Euro. Die Stadt musste zusätzlich insgesamt 6,8 Millionen Euro zuschießen. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hatte deshalb bereits im März einen klaren Kurswechsel gefordert, sollte die Messe weiterhin hohe Zuschüsse benötigen.

Beteiligungsstadtrat Manfred Eber (KPÖ) unterstützt die Neuausrichtung. Die Herbstmesse habe Graz über Generationen geprägt, nun müsse man den Standort aber für die Zukunft aufstellen.

Unabhängig davon laufen weiterhin Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nach einer anonymen Anzeige gegen Messe-Vorstand Ullrich, Messeverantwortlichen Alexander Götz und Ex-Vorständin Barbara Muhr. Im Raum steht der Verdacht der Untreue im Zusammenhang mit Vorgängen aus den Jahren 2023 und 2024. Alle drei weisen die Vorwürfe zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung.