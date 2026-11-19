i Eine 90-Jährige soll in Bad Ischl vier Stunden am Spitalsgang gewartet haben. istock Tochter ist empört Patientin (90) wartet stundenlang auf Spitalsbett Eine 90-Jährige soll in Bad Ischl vier Stunden am Spitalsgang gewartet haben. Ihre Tochter kritisiert die Gesundheitskooperation zweier Bundesländer. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 11:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 90-Jährige musste im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl laut ihrer Tochter vier Stunden auf ein Spitalsbett warten. Die Frau aus Bad Mitterndorf vermutet einen Zusammenhang mit der Gesundheitskooperation zwischen der Steiermark und Oberösterreich. Die Verantwortlichen widersprechen.

Spital soll "übervoll" sein

Seit April übernimmt das Krankenhaus Bad Ischl in mehreren Bereichen auch die Versorgung von Patienten aus dem Bezirk Liezen. Nun sorgt die Zusammenarbeit erneut für Kritik.

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Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, war die Mutter von Waltraud Pedersen im Oktober knapp zwei Wochen in Bad Ischl stationär behandelt worden. Eine anschließende Remobilisation im selben Spital sei abgelehnt worden, weil das Haus angeblich "übervoll" sei.

Als Pedersen auf die positiven Berichte über die Kooperation verwies, habe man ihr entgegnet, sie solle nicht alles glauben, was Politiker in den Medien sagen.

Vier Stunden am Gang

Wenige Tage nach ihrer Entlassung musste die 90-Jährige wegen Fiebers und Schmerzen erneut ins Krankenhaus. Dort habe sie von 11 bis 15 Uhr mit einer Infusion am Gang auf ein Bett gewartet. "Sie waren zusammen vier oder fünf Patienten, die ebenso auf ein Bett warteten", erzählt ihre Tochter.

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Den Mitarbeitern macht Pedersen keinen Vorwurf: "Ich ziehe meinen Hut vor der Leistung der Spitalsbediensteten und sage danke dafür." Ihre Kritik richtet sich gegen die steirische Gesundheitspolitik.

Betreiber widerspricht

Die Oberösterreichische Gesundheitsholding (OÖG) weist den Vorwurf einer Überlastung zurück. "Von einem Überbelag kann nicht gesprochen werden." Die Patientenzahlen seien zwar gestiegen, würden aber im geplanten Rahmen liegen.

Die 90-Jährige habe zudem zunächst eine längere Infusion erhalten, bevor über ihre Aufnahme entschieden worden sei. Die Remobilisation falle nicht unter die Kooperation, dafür sei Bad Aussee vorgesehen.

Auch der steirische Gesundheitsfonds sieht keine Überlastung. Beschwerden seien nicht bekannt, die vereinbarten Kapazitäten würden eingehalten.