Zwei Jahre nach der Einführung des Einwegpfands auf Kunststoffflaschen und Getränkedosen tritt am 1. Jänner 2027 die nächste verbindliche Stufe der österreichischen Pfandverordnung in Kraft.
Für Konsumenten bleibt der Pfandbetrag pro Gebinde (0,1 bis 3 Liter) unverändert bei 25 Cent bestehen.
Hinter den Kulissen steigen jedoch die gesetzlichen Anforderungen an das Pfandsystem (EWP Recycling Pfand Österreich) und den Handel erheblich.
Die gesetzlich vorgeschriebene Sammelquote erhöht sich ab 2027 von bisher 80 Prozent auf verbindliche 90 Prozent der in Verkehr gebrachten Einweggetränkeverpackungen.
Um dieses Ziel zu erreichen und den Frust von Kunden über defekte oder überfüllte Rücknahmeautomaten zu reduzieren, greifen verschärfte Vorgaben.
Diese Vorgaben betreffen unter anderem Ausfallsicherheit, Wartung und rechtzeitige Entleerung der Automaten im Einzelhandel.
Zudem müssen kleinere Verkaufsstellen, die ohne Automaten manuell zurücknehmen, strengere Dokumentations- und Abholfristen einhalten.