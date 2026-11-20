i Jede Flasche zählt! Fahrlehrer Niko (l.) und Geschäftsführer Christopher Dangl sammeln Pfand für die Kinderkrebsforschung. Sabine Hertel Hilfe für krebskranke Kinder Wiener Werkstatt verdoppelt jetzt dein Flaschenpfand Leere Flaschen, doppelte Hilfe: Eine Wiener Werkstatt verdoppelt bis 23. November Pfandspenden für die St. Anna Kinderkrebsforschung. Von Devlet Orhan 20.11.2026, 16:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was wäre, wenn deine leeren Pfandflaschen plötzlich doppelt so viel Gutes bewirken könnten? Genau das ist jetzt in Wien-Donaustadt möglich! Eine Kfz-Werkstatt in Wien-Donaustadt hat gemeinsam mit dem bekannten Instagram-Influencer Fahrlehrer Niko eine besondere Spendenaktion gestartet. Die Firma "Wir reparieren dein Auto" will damit Geld für die Kinderkrebsforschung sammeln.

Das Prinzip ist einfach: Jeder kann seine leeren Pfandflaschen und Dosen direkt in der Werkstatt abgeben. Das Besondere daran: Der Betrieb verdoppelt den gesammelten Pfandwert aus eigener Tasche. So werden aus fünf Euro Pfand gleich zehn Euro für den guten Zweck.

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Wiener Werkstatt verlängert Spendenaktion

Ursprünglich war die Aktion nur für eine Woche geplant. Doch laut den Organisatoren kommt die Idee so gut an, dass die Sammlung nun bis Montag, 23. November, um 16 Uhr verlängert wurde. Damit bleibt noch etwas Zeit, sich daran zu beteiligen.

"Uns geht es darum, gemeinsam etwas Gutes zu tun und zu zeigen, dass man auch mit kleinen Beträgen viel bewegen kann", erklärt Geschäftsführer Christopher Dangl. Gemeinsam mit Fahrlehrer Niko möchte er möglichst viele Menschen zum Mitmachen motivieren.

Hier kannst du deine Pfandflaschen abgeben

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann seine gesammelten Pfandflaschen und Dosen bei "Wir reparieren dein Auto" in der Hirschstettner Straße 92 in 1220 Wien vorbeibringen. Wie hoch die Spendensumme am Ende ausfällt, ist noch offen. Jede weitere Flasche kann sie noch ein Stück wachsen lassen.