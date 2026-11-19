i Marktraum am Naschmarkt – letzte Vorbereitungen Sabine Hertel Marktraum-Jubiläum Glücksrad, Musik und Kinderprogramm bei Naschmarkt-Fest Der Marktraum am Wiener Naschmarkt wird ein Jahr alt. Am 20. und 21. November stehen Musik, ein Glücksrad und Kinderprogramm auf dem Plan. Von Devlet Orhan 19.11.2026, 13:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Freitag, 20. November, und Samstag, 21. November, finden anlässlich des einjährigen Bestehens beim Marktraum in Wien-Mariahilf gleich mehrere Veranstaltungen statt. Geplant sind Livemusik, Unterhaltung für Kinder und eine Pilzberatung des Marktamts. Auch ein Glücksrad ist Teil des Programms.

Neue Markthalle bei U4-Station

Der rund 850 Quadratmeter große Marktraum befindet sich auf dem neu gestalteten Platz vor der U4-Station Kettenbrückengasse. Seit der Eröffnung werden dort unter anderem regionale Lebensmittel, Bio-Produkte und kulinarische Spezialitäten verkauft. Zum Gebäude gehören außerdem eine Küche für Workshops und Veranstaltungen sowie ein begrünter Dachgarten, der auch ohne Konsumation genutzt werden kann.

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Glücksrad mit Politvertretern

Am Freitag eröffnen Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) und Bezirksvorsteherin Julia Lessacher (SP) um 14 Uhr die Feierlichkeiten. Von 15.30 bis 16 Uhr sowie von 17.30 bis 18 Uhr können Besucher am Glücksrad drehen. Dazwischen gibt es von 16 bis 17.30 Uhr eine Clownshow mit Zauberei und Ballonkunst für Kinder. Von 19 bis 21 Uhr spielt die Band "9tofive".

Die Bilder des Tages i ?

Am Samstag beginnt das Programm um 10 Uhr mit Jazzmusik von Gerhard Franz Buchegger. Von 13 bis 14 Uhr steht erneut das Glücksrad bereit, ab 15 Uhr folgt ein Kinderprogramm. Die Pilzberatung des Marktamts ist an beiden Tagen vor Ort. Im vergangenen Jahr fanden in dem Gebäude unter anderem Kochworkshops, Verkostungen, Lesungen und Theateraufführungen statt.