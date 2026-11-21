i Die flexible Aufteilung des Steuerabsetzbetrags zwischen beiden Elternteilen wird ab 2027 eingeschränkt. iStock / Getty Images / AleksandarNakic Steuerliche Verschärfungen Immo-Steuer steigt an und Familienbonus wird strenger Ab 2027 wird der Verkauf von Alt-Immobilien teurer. Zudem wird die flexible Aufteilung des Familienbonus Plus auf Kleinkinder beschränkt. Von Digital Heute 21.11.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei spürbare steuerliche Verschärfungen treten mit 1. Jänner 2027 bei Immobilienverkäufen sowie bei der Familienförderung in Kraft.

Wer eine sogenannte "Alt-Immobilie" (Anschaffung vor dem 31. März 2002) mit Gewinn verkauft, muss künftig tiefer in die Tasche greifen.

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Der pauschale Abschlag für die fiktiven Anschaffungskosten wird reduziert, wodurch der effektive Steuersatz der Immobilienertragsteuer (ImmoESt) für Altvermögen von bisher 4,2 Prozent auf 6,0 Prozent des Veräußerungserlöses ansteigt.

Für Neuvermögen (Anschaffung nach dem 31. März 2002) bleibt der reguläre Steuersatz auf den tatsächlichen Veräußerungsgewinn unverändert bei 30 Prozent.

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Familienbonus Plus ändert sich

Änderungen gibt es auch beim Familienbonus Plus (bis zu 2.000,16 Euro pro Jahr für Kinder unter 18 Jahren bzw. 700,08 Euro ab 18 Jahren).

Die flexible Aufteilung des Steuerabsetzbetrags zwischen beiden Elternteilen (im Verhältnis 100:0 oder 50:50) wird ab 2027 eingeschränkt und gilt künftig nur noch für Haushalte mit Kindern unter vier Jahren.

Bei älteren Kindern richtet sich die Zuordnung strenger nach dem Bezug der Familienbeihilfe bzw. der tatsächlichen Unterhaltsleistung.