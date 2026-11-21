Zwei spürbare steuerliche Verschärfungen treten mit 1. Jänner 2027 bei Immobilienverkäufen sowie bei der Familienförderung in Kraft.
Wer eine sogenannte "Alt-Immobilie" (Anschaffung vor dem 31. März 2002) mit Gewinn verkauft, muss künftig tiefer in die Tasche greifen.
Der pauschale Abschlag für die fiktiven Anschaffungskosten wird reduziert, wodurch der effektive Steuersatz der Immobilienertragsteuer (ImmoESt) für Altvermögen von bisher 4,2 Prozent auf 6,0 Prozent des Veräußerungserlöses ansteigt.
Für Neuvermögen (Anschaffung nach dem 31. März 2002) bleibt der reguläre Steuersatz auf den tatsächlichen Veräußerungsgewinn unverändert bei 30 Prozent.
Änderungen gibt es auch beim Familienbonus Plus (bis zu 2.000,16 Euro pro Jahr für Kinder unter 18 Jahren bzw. 700,08 Euro ab 18 Jahren).
Die flexible Aufteilung des Steuerabsetzbetrags zwischen beiden Elternteilen (im Verhältnis 100:0 oder 50:50) wird ab 2027 eingeschränkt und gilt künftig nur noch für Haushalte mit Kindern unter vier Jahren.
Bei älteren Kindern richtet sich die Zuordnung strenger nach dem Bezug der Familienbeihilfe bzw. der tatsächlichen Unterhaltsleistung.