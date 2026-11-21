i Ab dem 1. Jänner 2027 kehrt die Steuer auf elektrische Energie wieder auf ihren gesetzlichen Regelsatz von 1,5 Cent je Kilowattstunde (zuzüglich 20 Prozent Umsatzsteuer) zurück. iStock / Getty Images / fcafotodigital Reguläre Elektrizitätsabgabe Stromsteuer kehrt 2027 auf den alten Wert zurück Die befristete Senkung der Elektrizitätsabgabe läuft Ende 2026 aus. Ab Neujahr gilt wieder der reguläre Steuersatz von 1,5 Cent pro Kilowattstunde. Von Digital Heute 21.11.2026, 22:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die im Zuge der Energiekrise beschlossene und mehrfach verlängerte Senkung der Elektrizitätsabgabe für private Haushalte endet mit Ablauf des 31. Dezember 2026.

Ab dem 1. Jänner 2027 kehrt die Steuer auf elektrische Energie wieder auf ihren gesetzlichen Regelsatz von 1,5 Cent je Kilowattstunde (zuzüglich 20 Prozent Umsatzsteuer) zurück.

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In den Jahren davor war der Satz auf das EU-Mindestmaß von 0,1 Cent je Kilowattstunde abgesenkt worden.

59 Euro mehr pro Jahr

Für einen durchschnittlichen österreichischen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von rund 3.500 Kilowattstunden bedeutet diese Rückkehr auf den Normalwert isoliert betrachtet Mehrkosten von rund 59 Euro brutto pro Jahr.

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Allerdings hat die Bundesregierung angekündigt, diese Mehrbelastung auf der Stromrechnung zu dämpfen.

Geschehen soll das durch die gleichzeitige Streichung bzw. Aussetzung der Ökostrompauschale und des Ökostromförderbeitrags für Haushalte im Jahr 2027 weitgehend abzufedern.

Unabhängig davon treten mit 1. Jänner 2027 neue Systemnutzungsentgelte-Verordnungen (Netzentgelte) sowie angepasste Leistungstarife der Regulierungsbehörde E-Control in Kraft.