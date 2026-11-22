i Künftig dürfen Einzelhändler wie Supermärkte, Bäckereien oder Drogerien freiwillig Bargeldauszahlungen von bis zu 150 Euro an der Kassa anbieten. istock (Symbolbild) Neue EU-Zahlungsreform EU-Plan fürs Geldabheben – Bis zu 150 Euro ohne Einkauf Eine neue EU-Zahlungsreform soll die Bargeldversorgung sichern und versteckte Bankomatgebühren stoppen. Auch bei Kontogebühren gibt es Unterschiede. Von Digital Heute 22.11.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf europäischer und nationaler Ebene stehen Konsumenten beim Thema Geld, Bankomaten und Kontogebühren gleich mehrere Neuerungen bevor. Im Zentrum steht die neue EU-Zahlungsdiensteverordnung und -richtlinie (PSR/PSD3), auf die sich der Rat der EU Anfang November 2026 formell geeinigt hat. Nach der abschließenden Zustimmung des EU-Parlaments soll das Paket ab 2027/2028 schrittweise in der Praxis greifen.

Eine besonders alltagsnahe Neuerung betrifft die Bargeldversorgung abseits klassischer Bankfilialen: Künftig dürfen Einzelhändler wie Supermärkte, Bäckereien oder Drogerien freiwillig Bargeldauszahlungen von bis zu 150 Euro an der Kassa anbieten, ohne dass Kunden dafür einen Einkauf tätigen müssen.

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Bislang war sogenanntes "Cashback" im Handel meist an einen Mindestumsatz gekoppelt. Mit der neuen Regelung will die EU vor allem im ländlichen Raum – wo Bankfilialen und Bankomaten zunehmend abgebaut werden – zusätzliche Abhebestellen schaffen.

Darüber hinaus schiebt die EU-Reform versteckten Kosten bei Geldautomaten einen Riegel vor. Betreiber von Bankomaten (insbesondere unabhängige Automatenbetreiber) müssen Kunden künftig bereits vor der endgültigen Bestätigung einer Abhebung unmissverständlich alle anfallenden Entgelte sowie etwaige Wechselkursaufschläge auf dem Bildschirm anzeigen.

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Bargeld-Verordnung in Verhandlung

Banken müssen zudem bei Überweisungen verpflichtend einen Abgleich zwischen IBAN und Empfängernamen durchführen und Kunden sofort warnen, falls die Daten nicht zusammenpassen. Zudem haften Zahlungsdienstleister stärker, wenn Betrüger sich am Telefon oder per Nachricht als Bankmitarbeiter ausgeben ("Spoofing") und Kunden zur Freigabe einer Überweisung verleiten.

Parallel dazu verhandelt die EU über eine eigene Bargeld-Verordnung zur Absicherung der Bargeldannahme im Handel. Wie wichtig das Thema für Österreich ist, zeigen aktuelle Zahlen der Österreichischen Nationalbank (OeNB): Mit einem Anteil von 55 Prozent aller Zahlungen an der Kassa bleibt Österreich ein ausgeprägtes Bargeldland.

Auch bei den Kontoführungsgebühren lohnt sich laut aktuellen Marktvergleichen (Stand November 2026) ein genauer Blick auf die eigenen Konditionen: Während klassische Filialkonten durch Quartalsgebühren, Kartengebühren und hohe Einzelentgelte für beleghafte Schalter-Buchungen oft deutlich über 100 bis 150 Euro pro Jahr kosten, liegen reine Online-Konten (wie etwa die Online-Kontopakete von Bank Austria oder Bawag ab rund 2,58 bis 2,90 Euro monatlich) preislich weit darunter.