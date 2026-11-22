i Geht der Scheckkartenführerschein verloren oder wird gestohlen, gilt die behördliche Verlustbestätigung nun acht statt vier Wochen. Rene Findenig 23. Führerscheingesetz-Novelle Neue Führerschein-Regeln in Österreich ändern alles Seit Herbst gilt in Österreich die 23. Führerscheingesetz-Novelle. Was nun doppelt so hart bestraft wird und was sich bei den Fristen ändert. Von Digital Heute 22.11.2026, 17:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit der 23. Novelle des Führerscheingesetzes (FSG), die seit dem 1. September 2026 in Kraft ist, hat der Gesetzgeber zentrale Spielregeln für Fahrschüler, Berufskraftfahrer und Reisende neu geordnet. Während der Kampf gegen technischen Prüfungsbetrug massiv verschärft wurde, bringt das Gesetz im Alltag mehrere spürbare bürokratische Erleichterungen.

Der härteste Einschnitt betrifft das Schummeln bei der theoretischen Fahrprüfung: Wer mit unerlaubten technischen Hilfsmitteln – wie versteckten Kameras oder Mini-Ohrhörern – erwischt wird, kassiert ab sofort eine Sperre von 18 Monaten für den Wiederantritt.

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Damit wurde die bisherige Sperrfrist von neun Monaten verdoppelt. Gleichzeitig wurde ein eigener Straftatbestand für jene Hintermänner geschaffen, die unerlaubte technische Unterstützung für Prüfungskandidaten organisieren, anbieten oder durchführen.

Auf der anderen Seite profitieren Fahrschüler bei regulären Misserfolgen von einer verkürzten Wartezeit: Nach einer nicht bestandenen Theorie- oder Praxisprüfung ist ein neuerlicher Antritt nun bereits nach 12 Tagen statt wie bisher nach zwei Wochen möglich.

Damit reagiert das Verkehrsministerium auf die sogenannte "Feiertagsproblematik", durch die Kandidaten oft eine ganze weitere Woche auf den nächsten regulären Prüfungstermin warten mussten. Ausgenommen davon bleibt vorerst die Moped-Klasse AM, bei der die zweiwöchige Frist bestehen bleibt.

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Einige Erleichterungen und neue Fristen

Geht der Scheckkartenführerschein verloren oder wird gestohlen, gilt die behördliche Verlustbestätigung nun acht statt vier Wochen als gültiges Ersatzdokument im Inland – ein wichtiger Puffer angesichts teils längerer Wartezeiten bei den Behörden.

Für Besitzer der Lkw- und Bus-Klassen C und D entfällt ab dem vollendeten 60. Lebensjahr die bisherige zweijährige Befristung. Es gilt nun durchgängig das allgemeine fünfjährige Verlängerungsintervall (weiterhin gegen Vorlage eines ärztlichen Gutachtens).

Wer eine anerkannte Nicht-EWR-Lenkberechtigung umschreiben lässt und das Original bei der Behörde abgeben muss, erhält für die Dauer des Verfahrens eine behördliche Bestätigung, mit der bis zu sechs Monate ab Wohnsitzbegründung weitergefahren werden darf.

Dokumente nach dem Wiener Übereinkommen gelten nun bis zu drei Jahre statt bisher einem Jahr. Wird der Internationale Führerschein bei einer Kontrolle vergessen, wird dies künftig nur noch als geringfügiges Delikt wie das Vergessen des nationalen Scheins geahndet.

Zudem laufen bereits die Vorbereitungen für die nächste große Reformstufe auf Basis der neuen EU-Führerscheinrichtlinie: Ab Ende November 2027 dürfen Besitzer eines BE-Führerscheins (nach mindestens zweijährigem Besitz) Fahrzeugkombinationen mit alternativem Antrieb (E- oder Hybridfahrzeuge) bis zu 7.750 Kilogramm Gesamtmasse lenken, mit Code 96 bis zu 5.000 Kilogramm.

Zudem soll ein praktischer "Skills Test" in der Fahrschule künftig den Umstieg vom Automatik- auf den Schaltgetriebe-Führerschein ohne erneute Behördenprüfung ermöglichen.