i Viele glauben, der Akku müsse vor dem Laden komplett entladen werden. Das Gegenteil ist richtig. pixabay.com Teurer Winterschaden Diese furchtbaren Fehler machen E-Bike-Akkus kaputt Viele E-Bike-Besitzer lagern ihren Akku im Winter falsch ein. Das kann teuer werden, denn ein kaputter Akku kostet schnell mehrere hundert Euro. Von Digital Heute 22.11.2026, 16:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Winter naht, und damit auch die Zeit, in der viele ihre E-Bikes in den Keller stellen. Doch wer seinen Akku einfach so einlagert, riskiert teure Schäden. Denn Lithium-Ionen-Akkus sind empfindlich – und falsche Lagerung kann ihre Lebensdauer drastisch verkürzen.

Ein weit verbreiteter Irrglaube: Viele glauben, der Akku müsse vor dem Laden komplett entladen werden. Das Gegenteil ist richtig. Tiefentladungen schaden dem Akku massiv. Wer regelmäßig unter 10 Prozent fährt, riskiert dauerhafte Schäden.

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Wie "chip.de" unter Berufung auf den E-Bike-Hersteller Statera Bikes meldet, gibt es fünf wichtige Regeln für die richtige Akku-Pflege. Besonders wichtig: Den Ladestand immer zwischen 20 und 80 Prozent halten.

So lagerst du den Akku richtig ein

Für den Winterschlaf sollte der Akku weder voll noch leer sein. Der ideale Ladestand liegt bei 50 bis 60 Prozent. Wichtig ist auch die Lagertemperatur: Zwischen 10 und 20 Grad Celsius fühlt sich der Akku am wohlsten.

Wer im Winter weiterfahren möchte, darf das problemlos tun. Aber Achtung: Der Akku sollte niemals bei Temperaturen unter 5 Grad geladen werden. Am besten nimmst du ihn ab und lädst ihn drinnen. Vor dem Laden sollte er sich etwa eine Viertelstunde akklimatisieren.

Vorsicht bei Nässe und Schmutz

Moderne Akkus sind zwar spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht. Starker Regen oder gar Hochdruckreiniger können Schäden verursachen. Nach Regenfahrten sollten die Kontakte getrocknet und gereinigt werden.

Übrigens: Ein größerer Akku ist nicht immer besser. Wer nur kurze Strecken fährt, ist mit einem kleineren Modell oft besser bedient. Der ist leichter und günstiger – und bei richtiger Pflege hält er genauso lange.