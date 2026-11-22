i "Grand Theft Auto VI" setzt neue Maßstäbe für Open-World-Spiele. Rockstar Games Spiele-Test "GTA VI" im Test – Dieses Spiel sprengt alle Grenzen! 13 Jahre mussten Fans warten. Nun ist "Grand Theft Auto VI" da und schickt Spielerinnen und Spieler in eine offene Welt, die kaum Wünsche offenlässt. Von Rene Findenig 22.11.2026, 16:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

13 Jahre sind seit dem Erscheinen von "Grand Theft Auto V" vergangen. Eine lange Zeit, in der sich die Spielebranche verändert hat, neue Konsolengenerationen erschienen sind und Rockstar Games mit "Red Dead Redemption 2" gezeigt hat, wie detailreich und glaubwürdig eine offene Spielwelt sein kann. Gleichzeitig ist rund um "GTA VI" ein Hype entstanden, der für ein Videospiel kaum größer sein könnte. Die Erwartungen sind entsprechend hoch. Der sechste Hauptteil muss nicht nur ein gutes Spiel sein, sondern das beste überhaupt. Seit 19. November 2026 ist "Grand Theft Auto VI" für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Und Rockstar macht schnell klar, dass es nicht nur eine modernisierte Version des Spielprinzips liefern wollte.

Die neue Geschichte, die beiden Hauptfiguren, die deutlich lebendigere Umgebung und zahlreiche spielerische Möglichkeiten greifen ineinander. Das Ergebnis ist ein Open-World-Spiel, in dem du nicht nur Missionen erledigst, sondern dich problemlos wochenlang verlieren kannst. Ganz ohne Schwächen kommt das Abenteuer allerdings nicht aus. Einige bekannte Mechaniken wirken weiterhin etwas umständlich, und auch technisch gibt es Punkte, über die man sprechen muss. Doch die entscheidende Frage lautet: Kann "GTA VI" den gewaltigen Erwartungen tatsächlich gerecht werden? Die Antwort fällt erstaunlich eindeutig aus – Rockstar hat mit dem neuen Game wirklich abgeliefert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Lucia und Jason sind ein Gangsterpaar mit Geschichte

Im Mittelpunkt stehen Lucia Caminos und Jason Duval. Zwei Menschen, die unterschiedlicher kaum sein könnten und trotzdem eine gemeinsame Zukunft suchen. Lucia befindet sich zu Beginn noch im Gefängnis in Hamlet, einem Vorort von Vice City. Jason hält sich währenddessen mit kleineren kriminellen Geschäften auf den Leonida Keys über Wasser. Er arbeitet für den zwielichtigen Brian Heder und versucht, sich in einer Welt durchzuschlagen, in der Vertrauen keine besonders große Rolle spielt. Als Lucia vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird, nimmt die Geschichte Fahrt auf. Gemeinsam geraten die beiden in eine hochbrisante Angelegenheit, die zunächst wie ein überschaubarer Auftrag aussieht.

i ?

Keine Sorge, wir bleiben Spoiler-frei, denn die Handlung von "GTA VI" muss jeder Spieler selbst erlebt haben. Nur so viel: Ein Fundstück bringt sie jedoch in Schwierigkeiten. Plötzlich interessieren sich korrupte Polizisten und andere zwielichtige Gestalten für das Duo. Lucia und Jason müssen herausfinden, was hinter der Sache steckt, während sie immer tiefer in eine gefährliche Spirale geraten. Rockstar versteht es, aus einer zunächst überschaubaren Ausgangslage eine Geschichte mit zahlreichen Wendungen zu entwickeln. Die Handlung nimmt sich Zeit für ihre Figuren, ohne auf der Stelle zu treten. Es gibt ruhigere Abschnitte, in denen du die Beziehung besser kennenlernst, und Momente, in denen alles völlig eskaliert.

Leonida ist eine Spielwelt, die es so noch nie gab

Besonders interessant ist, dass Lucia und Jason nicht bloß zwei austauschbare Spielfiguren sind. Sie besitzen eigene Persönlichkeiten, reagieren unterschiedlich auf Situationen und bringen jeweils ihre eigene Vorgeschichte mit. Jason ist eher ruhig und zurückhaltend. Seine Zeit beim Militär hat ihn geprägt, und wenn Menschen aus seinem Umfeld bedroht werden, kann er sehr entschlossen reagieren. Lucia ist impulsiver, selbstbewusster und häufig diejenige, die neue Vorhaben vorantreibt. Die Dynamik zwischen den beiden gehört zu den größten Stärken des Spiels. Sie necken einander, diskutieren, lachen, lieben und sprechen auch über ernste Themen. Wie sich das Paar gegenübersteht, können Spieler selbst mitbestimmen.

Du kannst zudem beeinflussen, wie eng Lucia und Jason miteinander umgehen. Gemeinsame Aktivitäten, Gespräche und kleine Gesten – Blumen besorgen oder das Zuhause aufmöbeln – stärken ihre Beziehung. Dazu gehören auch Händchenhalten oder Unternehmungen. Wer lieber zwei Menschen spielen möchte, die vor allem als kriminelles Team funktionieren, kann die romantische Seite ebenfalls weniger stark in den Mittelpunkt stellen und die Beziehung eher platonisch halten. Diese Freiheit ist beeindruckend und die Umsetzung erstaunt. Die Beziehung wird nicht zu einer lästigen Pflichtaufgabe, sondern ist ein Teil der Geschichte, den du nach deinen Vorstellungen gestalten kannst.

Die Hauptfiguren sind wichtig, doch die Welt, in der sie sich bewegen, ist mindestens genauso beeindruckend. "GTA VI" spielt im fiktiven Bundesstaat Leonida, der Anleihen am US-Bundesstaat Florida nimmt. Vice City bildet dabei das Zentrum. Doch wer glaubt, dass sich das gesamte Abenteuer auf eine einzige Großstadt beschränkt, wird schnell eines Besseren belehrt. Die Spielwelt reicht von den sonnigen Leonida Keys über ausgedehnte Sumpfgebiete bis zu heruntergekommenen Industrieorten und bewaldeten Landschaften. Port Gellhorn zeigt eine andere Seite des Bundesstaates als die Straßen von Vice City, im Norden wartet mit dem Mount-Kalaga-Nationalpark ein Gebiet mit Wäldern, Bergen und Tieren.

Selbst außerhalb der Missionen begeistert "GTA VI"

In der Stadt dominieren dichter Verkehr, zahlreiche Menschen und ein hektisches Leben. Außerhalb der Ballungsräume wird es ruhiger, dafür gibt es andere Dinge zu entdecken. Besonders auffällig ist die Detailverliebtheit. Straßenschilder reflektieren das Licht, an Booten sind Gebrauchsspuren und Algen zu erkennen, und selbst unscheinbare Hinterhöfe wirken nicht wie schnell zusammengebaute Kulissen. Menschen gehen ihren Tätigkeiten nach, Fahrzeuge bewegen sich durch die Straßen und Tiere bevölkern die unterschiedlichen Landschaften. Dazu kommen Wetter- und Lichteffekte, die viel zur Atmosphäre beitragen. Ein sonniger Nachmittag in Vice City fühlt sich völlig anders an als eine Nacht im Nationalpark.

Regen, Sturm und wechselnde Lichtverhältnisse sind atemberaubend. Doch die Spielwelt begeistert nicht nur optisch, sondern sie reagiert auch auf die Anwesenheit der Spielfiguren und bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich abseits der Hauptgeschichte zu beschäftigen. Du kannst durch die Straßen fahren, Geschäfte besuchen, Tiere beobachten, kleinere Aufträge annehmen oder einfach ohne konkretes Ziel losziehen. Genau darin liegt eine der größten Qualitäten von "GTA VI". Die Welt wirkt nicht wie eine große Karte, die mit Symbolen gefüllt wurde, damit du möglichst lange beschäftigt bist. Sie besitzt einen eigenen Charakter. Selbst wenn gerade keine Mission ansteht, gibt es genügend Gründe, weiterzuspielen.

Die Großstadt ist das Herzstück des Abenteuers. Vice City ist laut, bunt, manchmal schmutzig und voller Gegensätze. Zwischen luxuriösen Gebäuden, Nachtclubs und Geschäften finden sich heruntergekommene Viertel und Menschen, die ganz eigene Probleme haben. Rockstar zeichnet ein Bild einer Gesellschaft, in der Reichtum, Selbstdarstellung und Kriminalität eng miteinander verbunden sind. Auch die Menschen auf den Straßen tragen dazu bei. Sie stehen nicht einfach nur herum, sondern reagieren auf ihre Umgebung. Gespräche, Bewegungen und kleine Alltagssituationen machen die Stadt glaubwürdiger. Mal wird man von einer Gruppe Betrunkener beschimpft, mal gibt es Ärger, weil man im Gedränge jemanden angerempelt hat.

Realistischer, aber weiterhin herrlich absurd

Die technische Inszenierung unterstützt den hervorragenden Eindruck. Die Figuren bewegen sich natürlich, Gesichter zeigen deutlich mehr Emotionen als in älteren Serienteilen und die Übergänge zwischen Zwischensequenzen und Spielgeschehen sind teilweise kaum wahrnehmbar. Dadurch entsteht ein filmischer Eindruck, ohne dass du ständig das Gefühl hast, nur einen Film anzusehen. Das Spiel nimmt sich außerdem die Medienwelt vor. Soziale Netzwerke, kurze Videos und die Selbstdarstellung im Internet werden auf typische Rockstar-Art aufs Korn genommen. Lucia und Jason verwenden eine Nachrichten-App namens WhatUp!, über die sie miteinander und mit anderen Figuren kommunizieren.

Snapmatic übernimmt die Rolle eines Instagram-ähnlichen Netzwerks. Auch Streamer und die Mechanismen digitaler Aufmerksamkeit bekommen ihren Platz. Der Humor ist dabei nicht immer subtil. Das ist allerdings Teil der Identität von "GTA". Die Reihe wollte noch nie eine realistische Dokumentation des amerikanischen Alltags sein. Sie überzeichnet gesellschaftliche Entwicklungen, macht sich über Menschen und Institutionen lustig und setzt dabei bewusst auf absurde Situationen. Interessant ist, dass der sechste Teil trotzdem etwas geerdeter wirkt als "GTA V". Die Geschichte konzentriert sich stärker auf die Hauptfiguren und ihre Beziehung. Der typische Wahnsinn ist aber keineswegs verschwunden.

"GTA VI" überzeichnet die Gesellschaft, macht sich über Menschen und Institutionen lustig und setzt auf absurde Situationen. Rockstar Games

Spielerisch bleibt Rockstar seiner Linie treu. Du erledigst Aufträge, triffst Auftraggeber, fährst zu bestimmten Orten und musst dort verschiedene Aufgaben bewältigen. Das klingt zunächst vertraut und ist es auch. Allerdings gelingt es dem Entwickler, aus diesem bekannten Muster immer wieder überraschende Situationen zu machen. Die Hauptmissionen reichen von vergleichsweise alltäglichen Aufgaben bis zu großen Actionsequenzen. Ein Auftrag kann zunächst harmlos beginnen und wenige Minuten später in einer wilden Verfolgungsjagd enden. Andere Missionen setzen auf Vorbereitung und Planung. Gerade die unterschiedlichen Herangehensweisen sorgen dafür, dass sich die Aufgaben nicht ständig gleich anfühlen.

Missionen mit bekannten Grundlagen und neuen Ideen

Auch die Inszenierung hat zugelegt. Kamerafahrten, Animationen und Zwischensequenzen greifen ineinander. In manchen Situationen ist kaum zu erkennen, wann eine Filmsequenz endet und du wieder selbst die Kontrolle übernimmst. Das sorgt für ein hohes Tempo und lässt wichtige Momente entsprechend wirken. Die Geschichte ist in fünf Kapitel unterteilt, nach dem ersten gibt das Game Vollgas. Für die Hauptgeschichte solltest du mindestens 50 Stunden einplanen, wenn du einiges nebenher ansiehst, werden es schnell 100. Wer möglichst viel von Leonida sehen möchte, kann noch länger beschäftigt sein, denn an fast jeder Ecke gibt es einen neuen Auftrag, eine neue Geschichte oder zumindest etwas Kurioses zu sehen.

Ein kleiner Kritikpunkt bleibt die eingeschränkte Freiheit innerhalb mancher Hauptmissionen. Zwar gibt es gelegentlich unterschiedliche Wege zum Ziel oder kleinere Entscheidungen, grundsätzlich möchte Rockstar aber weiterhin, dass du die vorgesehenen Abläufe einhältst. Wer eine völlig offene Missionsgestaltung erwartet, wird nicht immer glücklich sein. Positiv sind die fair gesetzten Kontrollpunkte. Scheitert eine Aufgabe, musst du nicht zwangsläufig wieder ganz von vorne beginnen. Zudem lassen sich Missionen erneut spielen. Das nimmt manchen schwierigen Situationen ihren Frust und erleichtert es, bestimmte Abschnitte noch einmal auszuprobieren.

Für die Hauptgeschichte sind 50 bis 100 Spielstunden vorgesehen, wer alles sehen will, verbringt im Game noch viel mehr Zeit. Rockstar Games

Besonders viel Spaß machen die Überfälle. Hier darfst du freier entscheiden, wie du vorgehst. Geschäfte, Tankstellen, Banken und andere Orte bieten Möglichkeiten, an Geld und Wertgegenstände zu kommen. Je nach Situation kannst du einen direkten Weg wählen oder dich vorsichtiger verhalten. Vor einem Überfall lohnt es sich, die Umgebung zu beobachten. Wo befinden sich die Wachen? Gibt es einen Hintereingang? Kannst du über ein Dach eindringen? Wer sich Zeit nimmt, hat bessere Chancen, ohne große Aufmerksamkeit wieder zu verschwinden. Natürlich läuft nicht immer alles nach Plan. Und genau dann zeigt sich, wie viel Arbeit Rockstar in das neue Polizeisystem gesteckt hat.

Überfälle und Polizei sorgen für Spannung

Die Gesetzeshüter reagieren nicht einfach nur mit einer steigenden Zahl von Sternen. Sie können Informationen über Lucia und Jason sammeln und dadurch gezielter nach ihnen suchen. Dazu gehören unter anderem Gesichter, Kleidung und das verwendete Fluchtfahrzeug. Auch Überwachungskameras können zum Problem werden. Wer bei einem Überfall erkannt wird, muss damit rechnen, dass die Polizei später leichter auf die Spur der beiden kommt. In manchen Situationen kann es deshalb sinnvoll sein, die Kleidung zu wechseln, Haare und Bart zu verändern oder Aufnahmen zu beseitigen. Hier kommt der Kofferraum des eigenen Wagens als Lager zum Einsatz, in dem verschiedene Outfits und Waffen gelagert werden können.

Mit zunehmender Fahndungsstufe wird die Flucht schwieriger. Straßensperren und ein größeres Polizeiaufgebot können dafür sorgen, dass aus einem vermeintlich einfachen Raub ein ernstes Problem wird. Das System erzeugt einen Druck, der bei vielen Überfällen für zusätzliche Spannung sorgt. Du musst dir überlegen, ob du noch mehr Beute mitnimmst oder lieber rechtzeitig verschwindest. Auch das Verhalten der Hauptfiguren hat Konsequenzen. Das Criminal-Profile-System berücksichtigt, wie brutal oder kontrolliert Lucia und Jason bei ihren kriminellen Aktivitäten vorgehen. Wer vorsichtig handelt und unnötige Gewalt vermeidet, entwickelt ein anderes Profil als jemand, der regelmäßig wahllos Menschen ausschaltet.

Brutales Verhalten lässt sich nicht einfach wieder rückgängig machen und beeinflusst auch, wie die Polizei auf das Duo reagiert. Rockstar Games

Besonders die extremste Einstufung kann Folgen haben. Ein brutales Verhalten lässt sich nicht einfach wieder rückgängig machen und beeinflusst, wie Polizei auf das Duo reagiert. Natürlich gehören Schießereien zum Alltag. Das Waffenarsenal umfasst mehr als 50 unterschiedliche Waffen, darunter Pistolen, Schrotflinten und Scharfschützengewehre. Die Gefechte sind abwechslungsreich und lassen sich durch verschiedene Waffen und Vorgehensweisen anpassen. Ein Fokusmodus ermöglicht präzisere Aktionen. Du kannst damit die Zeit vorübergehend verlangsamen, um leichter zu zielen. Gegner können unter bestimmten Umständen auch kampfunfähig gemacht werden, statt sie zwangsläufig zu töten.

Schießereien mit kleinen Schwächen und immer wieder Bugs

Nicht alles funktioniert allerdings perfekt. Vor allem das Deckungssystem kann gelegentlich nerven. Das Erkennen geeigneter Deckungen klappt nicht immer so, wie man es erwarten würde. Dadurch kommt es vor, dass eine Figur ungünstig positioniert wird oder mehr Treffer kassiert, als eigentlich nötig wären. Auch die Auswahl von Waffen und Ausrüstung über die Ringmenüs wirkt zu Beginn etwas verschachtelt. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran, wirklich intuitiv ist die Bedienung aber nicht in jeder Situation. Bugs treten aber auch in anderen Situationen auf: Beim Tauchen nach Schätzen clippt eine Wüste durch das Wasser, beim Trainieren auf der Veranda schweben Gewichte in der Luft, geparkte Autos versinken im Boden

Das heißt nicht, dass "GTA VI" eine Bug-Hölle ist, fehlerfrei ist der Titel zum Start aber keineswegs. Bei all der Abwechslung sind diese Schnitzer aber schnell vergessen. Wunderbar ist nämlich die Möglichkeit, sich mit den kleinen Dingen des Lebens zu beschäftigen. Essen, Trinken, Duschen oder Training sind nicht bloß dekorative Elemente, sie wirken sich auch auf Gesundheit, Fitness, Fokus und Beziehung aus. Regelmäßiges Training verbessert etwa körperliche Eigenschaften. Essen und Trinken helfen dabei, die Figuren in Form zu halten. Auch das Tanken gehört zum Alltag. Je nach Fahrzeug kann der Verbrauch unterschiedlich ausfallen, der Tankvorgang selbst nimmt aber nur wenige Sekunden in Anspruch.

Das Criminal-Profile-System macht sich das Verhalten der beiden Hauptfiguren langfristig zunutze. Rockstar Games

Rockstar findet hier eine gute Balance. Du wirst nicht gezwungen, dich um jede Kleinigkeit zu kümmern. Wer diese Elemente ignoriert, kann die Geschichte grundsätzlich weiterspielen. Wer sich regelmäßig darum kümmert, erhält dafür Vorteile und taucht noch stärker in den Alltag von Leonida ein. Das erinnert stellenweise an eine Lebenssimulation. Du kannst einen Tagesablauf entwickeln, mit dem Duo frühstücken, trainieren und anschließend entweder einer Arbeit nachgehen, Freizeit genießen oder kriminellen Geschäften fröhnen. Auch das Fahren wurde angepasst. Die Straßen wirken teilweise schmaler und der Verkehr dichter als in früheren Teilen. Dadurch musst du stärker auf andere Fahrzeuge achten.

Nebenmissionen gibt es im Spiel gefühlt ohne Ende

Wer nach der Hauptgeschichte nicht genug hat, bekommt reichlich Beschäftigung. Rund 100 Nebenmissionen warten darauf, entdeckt zu werden. Dazu kommen zahlreiche kleinere Aktivitäten und Herausforderungen. Die Aufgaben sind erfreulich unterschiedlich. Mal hilfst du ungewöhnlichen Figuren, mal gerätst du in kriminelle Geschichten oder wirst in eine völlig absurde Situation verwickelt. Es gibt Aufträge rund um Unternehmen, Straßenrennen und andere Bereiche des Alltags in Leonida. Dazu kommen Minispiele und Freizeitbeschäftigungen. Du kannst Billard spielen, Minigolf ausprobieren, an Rennen teilnehmen oder dich mit verschiedenen Herausforderungen beschäftigen. Auch Tiere und die Natur spielen eine Rolle.

Wer gerne jeden Winkel einer Spielwelt absucht, findet entsprechend viele Gründe, sich Zeit zu lassen. Besonders angenehm ist, dass nicht jede Aufgabe künstlich mit Zeitdruck versehen wird. Zwar gibt es einzelne Nebenmissionen, die nach einer gewissen Zeit verschwinden können, die wichtigsten Inhalte der Geschichte werden dadurch aber nicht gefährdet. Du musst also nicht ständig Angst haben, etwas Entscheidendes zu verpassen. Der Umfang ist jedenfalls enorm. Neben der langen Hauptgeschichte gibt es mehr als 50 Waffen, über 200 Fahrzeuge und mehr als 100 Tierarten zu entdecken. Das sorgt für eine Spielwelt, die auch nach vielen Stunden noch neue Inhalte bereithält.

Kuriose Nebenfiguren und Nebenmissionen hat "Grand Theft Auto VI" massenweise zu bieten. Rockstar Games

Musik ist seit jeher ein wichtiger Teil der "GTA"-Reihe. Auch "GTA 6" setzt diese Tradition fort. Insgesamt stehen 23 unterschiedliche Radiosender zur Verfügung. Sie begleiten dich bei Fahrten durch die Stadt, auf Landstraßen oder während einer Flucht vor der Polizei. Ein echter Banger: Der Song, der bereits im Launch-Trailer gespielt wurde: "Flower in a Hurricane" von Justice. Die Musik-Auswahl passt zur Vielfalt der Spielwelt und sorgt dafür, dass sich längere Fahrten nicht eintönig anfühlen. Dazu kommt die (ausschließlich) englische Sprachausgabe, die einen wichtigen Beitrag zur Atmosphäre leistet. Die Figuren wirken durch ihre Stimmen und die passende Darstellung glaubwürdig. Deutsche Untertitel sind möglich.

Sound und Technik liefern einen richtig guten Eindruck ab

Auch die Geräuschkulisse ist gelungen. Verkehr, Gespräche, Musik und die Geräusche der Umgebung sorgen dafür, dass die Spielwelt nicht künstlich ruhig wirkt. Gerade in Vice City trägt der Sound entscheidend dazu bei, dass die Stadt ihren eigenen Charakter bekommt. Optisch gehört "GTA 6" ebenfalls zu den auffälligsten Spielen seiner Generation. Die Darstellung der Spielwelt, die Beleuchtung, die Animationen und die vielen kleinen Details zeigen, was aus den aktuellen Konsolen herauszuholen ist. Besonders bemerkenswert ist, wie viel gleichzeitig auf dem Bildschirm passiert. Dichte Straßen, zahlreiche Menschen und Fahrzeuge sowie wechselnde Wetterbedingungen stellen hohe Anforderungen an die Hardware.

Trotzdem bleibt der Gesamteindruck überzeugend. Auf der normalen PlayStation 5 läuft das Spiel mit 30 Bildern pro Sekunde. Das ist im direkten Vergleich mit vielen anderen aktuellen Spielen zunächst gewöhnungsbedürftig. Gerade bei schnellen Fahrten durch die Stadt fällt die Begrenzung auf. Insgesamt bleibt die Darstellung aber stabil. In besonders anspruchsvollen Situationen, etwa bei Autofahrten durch dicht bevölkerte Gebiete oder bei Explosionen, können kleinere Ruckler auftreten. Auf der PlayStation 5 Pro wirkt das Bild noch einmal schärfer und ruhiger. Auch dort bleibt es bei 30 Bildern pro Sekunde, die Darstellung erscheint jedoch stabiler. Wer beide Versionen vergleichen kann, erkennt Unterschiede bei der Bildqualität.

Probleme wie die zuvor genannten Grafikfehler oder dass manche Missionen (sehr selten) "festzustecken" scheinen, sind ärgerlich, bleiben im Verhältnis zum Umfang des Spiels aber extrem überschaubar. Die technische Leistung ist insgesamt bemerkenswert. Gerade die Größe und Lebendigkeit der Welt machen deutlich, wie viel Arbeit in die Optimierung geflossen ist. Rockstar hat auch an Barrierefreiheit gedacht. In den Einstellungen lassen sich verschiedene Hilfen aktivieren, die das Spielen erleichtern. Dazu gehören Anpassungen für wiederholtes Tastendrücken und das Halten von Tasten, vereinfachte Minispiele sowie ein erleichterter Kampfmodus, mehr Übersichtlichkeit und verschiedenste Ziel- und Gameplay-Hilfen.

Fazit: Die Wartezeit hat sich mehr als gelohnt

Einen klassischen Schwierigkeitsgrad zum Auswählen gibt es nicht. Stattdessen können einzelne Einstellungen angepasst werden. "Grand Theft Auto VI" ist mehr als eine Fortsetzung. Rockstar nimmt die bekannten Stärken der Reihe, verbindet sie mit den Erfahrungen aus "Red Dead Redemption 2" und entwickelt daraus ein ausgesprochen umfangreiches Abenteuer. Besonders die Spielwelt ist eine Klasse für sich. Leonida wirkt lebendig, abwechslungsreich und voller kleiner Details, die nicht nur gut aussehen, sondern auch zum Erkunden einladen. Lucia und Jason sind ein starkes Hauptfiguren-Duo. Ihre Beziehung gibt der Geschichte eine emotionale Grundlage, die den bisherigen Serienteilen in dieser Form gefehlt hat.

Die Handlung bietet überraschende Wendungen, abwechslungsreiche Missionen und eine Inszenierung, die sich vor großen Filmproduktionen nicht verstecken muss. Auch spielerisch liefert Rockstar viel Abwechslung. Überfälle, Verfolgungsjagden, Schießereien und zahlreiche Nebenaktivitäten sorgen dafür, dass du dich nicht nur durch eine lange Hauptgeschichte arbeitest. Gerade die Möglichkeiten bei Raubüberfällen und das neue Fahndungssystem machen einen großen Unterschied. Die Schwächen sind vorhanden, aber überschaubar. Das Deckungssystem könnte zuverlässiger funktionieren, die Bedienung mancher Menüs ist nicht immer intuitiv und die Begrenzung auf 30 Bilder pro Sekunde dürfte nicht jedem gefallen.

Das ändert aber wenig am Gesamteindruck. "GTA 6" liefert eine offene Spielwelt, die nicht nur durch ihre Größe, sondern vor allem durch ihre Lebendigkeit überzeugt. Es gibt genug zu entdecken, genug zu erleben und genug Gründe, auch nach Abschluss der Hauptgeschichte weiterzuspielen. Der Hype war riesig, die Erwartungen beinahe unmöglich zu erfüllen. Rockstar gelingt trotzdem das Kunststück, nicht einfach nur ein größeres "GTA V" abzuliefern. Der sechste Teil entwickelt die Reihe in wichtigen Bereichen weiter und setzt bei Atmosphäre, Inszenierung und Spielwelt neue Maßstäbe. Wer eine PlayStation 5 oder Xbox Series X|S besitzt und mit Open-World-Spielen etwas anfangen kann, kommt an diesem Abenteuer nicht vorbei.