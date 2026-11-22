i Der Fahrplan für den digitalen Euro wurde fixiert. iStock / Getty Images / selensergen Genauer Fahrplan steht Digitaler Euro – Testphase startet 2027, Start ab 2029 Die Nationalbank nennt den genauen Fahrplan für den digitalen Euro. Ab Mitte 2027 läuft der große Praxistest – Bargeld soll aber nicht ersetzt werden. Von Digital Heute 22.11.2026, 17:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vorbereitungen für eine eigene digitale europäische Währung treten in die entscheidende Phase. Wie die Österreichische Nationalbank (OeNB) in ihrem aktuellen Fahrplan festhält, können Bürgerinnen und Bürger im gesamten Euroraum frühestens ab dem Jahr 2029 regulär mit dem digitalen Euro bezahlen.

Bevor es so weit ist, stehen zwei wesentliche Etappen an: Derzeit wird auf Ebene der EU-Gesetzgeber der rechtliche Rahmen finalisiert. Sobald die gesetzliche Grundlage steht, startet ab Mitte 2027 eine einjährige Pilotphase, in der das System auf Herz und Nieren geprüft wird.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Für diesen praktischen Testbetrieb hat die Europäische Zentralbank (EZB) bereits 36 Zahlungsdienstleister ausgewählt, die Abläufe im Handel, bei Online-Zahlungen sowie bei Überweisungen zwischen Privatpersonen erproben.

Kein Ersatz für Bargeld

Die OeNB betont vor allem zwei Punkte: Kein Ersatz für Bargeld sowie Privatsphäre und Offline-Funktion. Der digitale Euro wird als digitales Zentralbankgeld entwickelt, das Scheine und Münzen nicht verdrängen, sondern ergänzen soll.

Digitaler Euro – was er ist, was er können soll i ?

Für die Grundnutzung soll er für Bürger im Euroraum völlig gebührenfrei sein. Geplant ist sowohl eine Online- als auch eine Offline-Nutzung über Smartphone oder Bezahlkarte.

Bei Offline-Zahlungen sollen die Zahlungsdaten – ähnlich wie bei einer Bargeldübergabe – ausschließlich zwischen Zahler und Empfänger ausgetauscht werden, ohne dass die Zentralbank oder Geschäftsbanken Einblick in die einzelnen Einkäufe erhalten ("Privacy by Design").

Zudem soll die europäische Zahlungsinfrastruktur unabhängiger von außereuropäischen Karten- und Tech-Konzernen werden.