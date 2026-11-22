i Die anhaltende Krise und damit hohe Schulden lassen viele Menschen verzagen. (Symbolbild) Getty Images Methode spart viel Geld Wer Schulden hat, sollte diese Reihenfolge kennen Kontorahmen, Kreditkarte oder Ratenkauf: Wer mehrere Schulden hat, kann mit der richtigen Tilgungsstrategie viel Geld sparen. Von Digital Heute 22.11.2026, 21:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kontorahmen, Kreditkarte oder Ratenkauf: Wer mehrere Schulden gleichzeitig zurückzahlen muss, sollte auf die richtige Reihenfolge achten. Eine Strategie kann die Zinskosten deutlich senken. Ein Vergleich des "Focus" zeigt, warum es sich lohnt, zuerst besonders teure Kredite loszuwerden.

In Österreich wurden 2025 insgesamt 61.221 Menschen von den staatlich anerkannten Schuldenberatungen unterstützt. 21.599 Personen nahmen erstmals Kontakt mit einer Beratungsstelle auf. Die bereinigte durchschnittliche Verschuldung lag laut Schuldenreport 2026 bei 56.432 Euro.

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Häufigster Auslöser für finanzielle Schwierigkeiten war Arbeitslosigkeit beziehungsweise eine Verschlechterung des Einkommens. Auch mangelnde Finanzbildung und eine frühere Selbstständigkeit spielten eine wichtige Rolle.

Wer noch genügend Geld für die monatlichen Raten hat und zusätzlich etwas zurückzahlen kann, steht vor einer wichtigen Frage: Welcher Kredit soll zuerst getilgt werden? Dafür gibt es drei gängige Strategien. Bei der ersten Methode wird das zusätzliche Geld gleichmäßig auf alle offenen Kredite verteilt. Die sogenannte Lawinenmethode setzt hingegen das gesamte Extra-Budget für den Kredit mit dem höchsten Zinssatz ein. Bei der Schneeballmethode wird zuerst jene Schuld getilgt, bei der die geringste Restschuld offen ist.

Lawinenmethode senkt die Zinskosten

Ein Rechenbeispiel von "Focus" vergleicht die drei Varianten anhand eines Musterfalls mit vier Krediten über insgesamt 20.000 Euro. Dazu zählen ein zinsfreier Ratenkauf über 1.500 Euro, ein Überziehungsrahmenkredit über 2.500 Euro mit zehn Prozent Zinsen, Kreditkartenschulden über 4.000 Euro mit 18 Prozent Zinsen und ein Ratenkredit über 12.000 Euro mit acht Prozent Zinsen.

Das monatliche Budget für die Rückzahlung liegt je nach Szenario zwischen 450 und 1.000 Euro. Die Pflichtzahlungen werden geleistet, zusätzliches Geld fließt in Sondertilgungen. Dabei wird angenommen, dass diese kostenlos möglich sind und die Zinssätze unverändert bleiben.

Bei der Dauer bis zur vollständigen Rückzahlung liegen die drei Strategien relativ nahe beieinander. Bei einem Monatsbudget von 450 Euro ist der Muster-Schuldner mit der Lawinenmethode nach rund 55 Monaten schuldenfrei. Die beiden anderen Varianten benötigen etwa 56 Monate.

Deutlicher fällt der Unterschied bei den Zinskosten aus. Mit der Lawinenmethode werden im Beispiel rund 4.600 Euro an Zinsen fällig. Wer das zusätzliche Geld gleichmäßig verteilt, zahlt rund 5.030 Euro. Bei der Schneeballmethode sind es knapp 5.070 Euro.

Bei einem monatlichen Budget von 1.000 Euro wird der finanzielle Vorteil noch größer: Die Lawinenmethode ist laut Berechnung nicht nur einen Monat schneller, sondern auch rund 18 Prozent günstiger als die anderen Varianten. Die Schneeballmethode hat allerdings einen psychologischen Vorteil. Weil kleinere Schulden zuerst verschwinden, sind rasch erste Erfolge sichtbar. Das kann motivieren, den Rückzahlungsplan konsequent einzuhalten.

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Was tun, wenn das Geld nicht mehr reicht?

Wer die monatlichen Raten nicht mehr bezahlen kann, sollte möglichst früh eine Schuldnerberatung aufsuchen. Auch Gespräche mit den Gläubigern können helfen. Banken können unter Umständen Ratenpausen oder niedrigere Monatszahlungen vereinbaren. Dadurch verlängert sich allerdings meist die Kreditlaufzeit.

Besonders teure Schulden, etwa auf dem Kontorahmen, können sich für eine Umschuldung eignen. Dabei wird ein neuer Kredit mit niedrigerem Zinssatz aufgenommen, um bestehende Verbindlichkeiten zu begleichen. Entscheidend sind aber nicht nur die Zinsen, sondern auch die übrigen Kreditbedingungen.

Inkassoforderungen sollten Betroffene genau prüfen lassen. Viele Stellen bieten dafür kostenlose Unterstützung an. Wichtig ist außerdem, die grundlegenden Lebenshaltungskosten nicht zu vernachlässigen: Miete, Energie und notwendiger Lebensunterhalt haben Vorrang vor der Rückzahlung von Krediten.

Privatinsolvenz als letzter Ausweg

Wenn sich die finanzielle Situation nicht mehr stabilisieren lässt, kann ein Privatkonkurs notwendig werden. 2025 wurden in Österreich 8.768 Schuldenregulierungsverfahren eröffnet. Seit 17. Juli 2026 gelten für Privatpersonen wieder strengere Regeln: Die Möglichkeit, sich innerhalb von drei Jahren zu entschulden, ist für Verbraucher ausgelaufen.

Im Abschöpfungsverfahren beträgt die Abtretungsfrist daher grundsätzlich fünf Jahre. Während dieser Zeit müssen Betroffene den pfändbaren Teil ihres Einkommens an einen Treuhänder abtreten und bestimmte Pflichten erfüllen. Werden diese eingehalten, können sie am Ende von den verbleibenden Schulden befreit werden.