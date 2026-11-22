i Xiaomi Smart Band 11: Mehr als 150 Sportmodi und die automatische Erkennung von sechs Aktivitäten decken zahlreiche Trainingsarten ab. Rene Findenig Xiaomi Smart Band 11 Dieses neue Xiaomi-Armband hat einiges auf dem Display Kleines AMOLED-Display, zahlreiche Sportfunktionen und lange Akkulaufzeit: Xiaomi schickt seinen nächsten Fitness-Tracker Smart Band 11 ins Rennen. Von Rene Findenig 22.11.2026, 20:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fitness-Tracker müssen nicht teuer sein, um im Alltag nützliche Funktionen zu bieten. Xiaomi verfolgt mit seiner Smart-Band-Reihe seit Jahren genau diesen Ansatz. Das neue Xiaomi Smart Band 11 bleibt diesem Konzept treu, ist um 59,99 Euro in verschiedenen Farben zu haben und legt bei der Ausstattung an mehreren Stellen im Vergleich zum Vorgänger nach. Ein helleres Display, ein überarbeitetes Gesundheits-Tracking und zusätzliche Auswertungen beim Schlaf sollen das Armband interessanter machen. Dazu kommt ein schlankes Gehäuse, das mit seinem geringen Gewicht kaum Platz am Handgelenk beansprucht.

Xiaomi verbaut ein 1,72 Zoll großes AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 212 x 520 Pixeln. Die maximale Spitzenhelligkeit liegt bei 2.000 Nits, die Bildwiederholrate erreicht bis zu 60 Hertz. Damit bietet das Smart Band 11 eine Ausstattung, die man eigentlich nicht in dieser Geräte- und Preisklasse erwartet. Die Anzeige besitzt schmale, symmetrische Ränder. Das sorgt für eine moderne Optik. AMOLED-Technik bringt kräftige Farben und hohe Kontraste mit. Die Darstellung ist damit nicht nur auf Zahlen und kleine Textmeldungen beschränkt. Auch unterschiedliche Zifferblätter können optisch zur Geltung kommen.

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Beim Design setzt Xiaomi auf eine längliche und an den Enden abgerundete Form. Das Gehäuse misst rund 47 x 24 x 10 Millimeter und bringt ohne Armband etwas mehr als 15 Gramm auf die Waage. Der Rahmen besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Auf der Vorderseite kommt gewölbtes 2,5D-Glas zum Einsatz. Xiaomi bietet das Smart Band 11 in Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose und Moon Gold an. Damit gibt es neben einer klassischen dunklen Variante auch hellere und auffälligere Ausführungen. Auch beim Armband bleibt die Auswahl nicht auf ein einziges Material beschränkt.

Mehr als 150 Sportarten am Handgelenk

Die Bauhöhe von knapp zehn Millimetern fällt ebenfalls vergleichsweise kompakt aus. Gegenüber dem Vorgänger wurde das Gehäuse laut Xiaomi um neun Prozent dünner. Insgesamt bleibt das Smart Band 11 aber seiner bekannten Form treu, wirkt mit dem Metallrahmen und den unterschiedlichen Farbvarianten aber etwas vielseitiger. Bei den Fitnessfunktionen fährt Xiaomi eine breite Auswahl auf. Das Smart Band 11 unterstützt mehr als 150 Sportmodi. Darunter befinden sich unterschiedlichste Trainingsarten. Sechs Aktivitäten kann das Gerät außerdem automatisch erkennen.

Für die Aufzeichnung der Bewegung stehen ein Beschleunigungssensor und ein Gyroskop zur Verfügung. Hinzu kommen ein elektronischer Kompass und ein Umgebungslichtsensor. Eine wichtige Rolle spielt der Vitality Score. Dabei werden Aktivitäten mit mittlerer bis hoher Intensität über einen Zeitraum von sieben Tagen ausgewertet und in einem Punktwert zusammengefasst. Du bekommst dadurch eine zusätzliche Orientierung, wie aktiv du in der vergangenen Woche warst. Das ist übersichtlicher, als sich ausschließlich durch einzelne Trainingsaufzeichnungen zu arbeiten.

Herzfrequenz, Sauerstoff und Stress im Blick

Für Menschen, die regelmäßig unterschiedliche Sportarten betreiben, ist die große Auswahl jedenfalls ein Pluspunkt. Wer hauptsächlich spazieren geht oder gelegentlich läuft, wird dagegen nur einen Teil der Sportfunktionen benötigen. Eine Einschränkung solltest du ebenfalls kennen: Das Smart Band 11 besitzt kein integriertes GPS. Für die genaue Aufzeichnung einer Lauf- oder Radstrecke im Freien ist ein verbundenes Smartphone erforderlich. Wer sein Handy beim Training zu Hause lassen möchte, bekommt mit dem Xiaomi-Armband keine eigenständige GPS-Aufzeichnung.

Für Schwimmer hat Xiaomi ebenfalls Funktionen vorgesehen. Das Armband ist bis 5 ATM wasserbeständig und unterstützt Herzfrequenzmessung unter Wasser. Auch bei der Gesundheitsüberwachung hat Xiaomi nachgebessert. Das Smart Band 11 verwendet einen optischen Herzfrequenzsensor und Pulsoximeter. Damit lassen sich die Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung des Blutes erfassen. Zusätzlich gibt es eine Stressüberwachung, die durch Erinnerungen zur Entspannung ergänzt wird. Xiaomi verwendet nun eine Konfiguration mit zwei LEDs und zwei Fotodioden. Beim Vorgänger kam eine einfachere Kombination zum Einsatz.

Schlaftracking mit zusätzlichen Auswertungen

Außerdem ist eine Zyklusüberwachung mit Vorhersagefunktionen integriert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Schlafüberwachung. Xiaomi setzt dafür auf den Schlafalgorithmus 2.0. Dieser soll den Zeitpunkt des Einschlafens um elf Prozent genauer erkennen und die Zuordnung der Schlafphasen um 14 Prozent verbessern. Neu hinzu kommt die Überwachung der Herzfrequenzvariabilität während der Nacht, kurz HRV. Dabei handelt es sich um einen Wert, der Veränderungen in den zeitlichen Abständen zwischen einzelnen Herzschlägen beschreibt. Zusammen mit den übrigen Schlafdaten liefert er Hinweise auf die Erholung.

Neben Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung überwacht das Armband auch Stress und Schlaf. Rene Findenig

Das Smart Band 11 beschränkt sich dabei nicht auf eine einzelne Aufzeichnung. Xiaomi sieht auch wöchentliche und monatliche Auswertungen vor. Dadurch kannst du Entwicklungen über einen längeren Zeitraum verfolgen, statt nur die vergangene Nacht zu betrachten. Die sogenannten Sleep Insights sollen auf Grundlage der bisherigen Schlafdaten Faktoren aufzeigen, die sich positiv oder negativ auf die Schlafqualität auswirken könnten. Dazu kommen Hinweise, die bei der Verbesserung der eigenen Schlafgewohnheiten helfen sollen. Die Ergebnisse werden in einer überarbeiteten Gesundheitsübersicht zusammengefasst.

Die Akkulaufzeit kann sich durchaus sehen lassen

Bei der Akkulaufzeit nennt Xiaomi einen Wert, der auf den ersten Blick besonders attraktiv klingt. Bis zu 21 Tage soll das Smart Band 11 mit einer Ladung durchhalten. Der Akku besitzt eine Kapazität von 233 mAh und wird über ein magnetisches Ladekabel mit Pins aufgeladen. Allerdings gilt die maximale Laufzeit nur unter bestimmten Bedingungen. Xiaomi unterscheidet zwischen leichter und normaler Nutzung sowie dem Betrieb mit dauerhaft eingeschaltetem Display. Heißt: Wer alles abschaltet oder runterreguliert, kommt tatsächlich auf die Laufzeit von drei Wochen. Bei durchschnittlicher Nutzung sind allerdings zehn Tage Laufzeit realistischer.

Die Daten werden in der "Mi Fitness"-App am Smartphone übersichtlich aufbereitet. Rene Findenig

Mit Always-on-Display und allen eingeschalteten Funktionen sinkt der Wert auf bis zu sechs Tage. Trotzdem ist die Laufzeit eine brauchbare Ansage und muss sich nicht verstecken. Bei der Software setzt Xiaomi auf HyperOS 4. Die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet und macht die Bedienung flüssiger. Die Informationen werden über die "Mi Fitness"-App am Smartphone verwaltet. Das Smart Band 11 funktioniert mit Smartphones ab Android 8.0 sowie iPhones ab iOS 14.0. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth 5.4. Das Smart Band 11 kann übrigens auch als Fernauslöser für die Kamera einiger Smartphone-Modelle verwendet werden.

Wo das Xiaomi Smart Band 11 an seine Grenzen stößt

Die Ausstattung liest sich umfangreich. Trotzdem bleibt das Smart Band 11 ein eher einfacher Fitness-Tracker und kann keiner vollwertigen Smartwatch Konkurrenz machen. Das zeigt sich besonders bei der fehlenden GPS-Einheit. Für eine unabhängige Streckenaufzeichnung muss das Smartphone mitgenommen werden. Wer beim Joggen oder Radfahren möglichst wenig Gepäck möchte, findet hier eine Einschränkung. Auch die Gesundheitsdaten sollten richtig eingeordnet werden. Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung, Stress und Schlaf werden zwar erfasst, die Werte sind aber als Orientierung für den Alltag gedacht.

Wer vor allem Benachrichtigungen, einfache Trainingsaufzeichnungen und eine Übersicht über Gesundheitsdaten sucht, bekommt eine breite Funktionsauswahl. Wer hingegen eine unabhängige Navigation, GPS-Tracking ohne Smartphone oder medizinisch belastbare Messungen erwartet, sollte seine Anforderungen überdenken. Heißt das, dass das Smart Band schlecht ist? Keinesfalls, im Gegenteil! Zum Preis von 60 Euro gibt es Gesundheits-, Fitness- und Sportfunktionen, die in der Vergangenheit den teuren Smartwatches vorbehalten waren – und gleichzeitig hält Xiaomi die Bedienung für Wearable-Neueinsteiger sehr simpel.

Fazit: Ein umfangreicher Fitness-Tracker für Einsteiger

Das Xiaomi Smart Band 11 baut auf dem bekannten und beliebten Konzept der Modellreihe auf und verbessert mehrere Bereiche. Das 1,72 Zoll große AMOLED-Display mit bis zu 2.000 Nits Spitzenhelligkeit ist eines der auffälligsten Merkmale. Dazu kommen ein schlankes Aluminiumgehäuse, ein Gewicht von nur etwas mehr als 15 Gramm ohne Armband und eine breite Auswahl an Sport- und Gesundheitsfunktionen. Besonders die erweiterten Schlafauswertungen und die zusätzliche HRV-Überwachung machen das Modell für jene interessanter, die sich erstmals einen Tracker ums Handgelenk wickeln wollen.

Auch die Unterstützung von mehr als 150 Sportmodi, die automatische Erkennung von sechs Aktivitäten und die Herzfrequenzmessung beim Schwimmen erweitern den Einsatzbereich. Die Akkulaufzeit fällt mit bis zu zehn Tagen bei normaler Nutzung ordentlich aus. Nur das fehlende GPS bleibt ein wesentlicher Nachteil für alle, die ihre sportlichen Aktivitäten ohne Smartphone aufzeichnen wollen. Das Smart Band 11 ist damit eher ein vielseitiger Begleiter für den Alltag als für Dauersport. Wem das klar ist, der findet im Gerät einen guten Fitnesstracker. Er bündelt zahlreiche Funktionen in einem kleinen Gehäuse und bietet eine moderne Anzeige.