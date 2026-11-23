i Einwegpfand auf Getränke-Kunststoffflaschen und Metalldosen Recycling Pfand Österreich Einwegpfand ändert sich Pfand-Regeln verschärft – was ab 2027 neu für alle gilt Ab 2027 steigt die Sammelquote beim Einwegpfand. Doch schon jetzt gilt: Auch bei kaputten Automaten müssen Geschäfte Flaschen zurücknehmen. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim österreichischen Einwegpfand steht die nächste Verschärfung bevor. Ab 2027 müssen mindestens 90 statt bisher 80 Prozent der bepfandeten Plastikflaschen und Getränkedosen getrennt gesammelt werden. Für Konsumenten bleibt der Pfandbetrag bei 25 Cent. Weniger bekannt ist allerdings, welche Rechte Kunden schon jetzt haben – etwa wenn der Rückgabeautomat im Supermarkt streikt.

Automat kaputt? Geschäft muss Pfand zurücknehmen

Wer mit einem Sack leerer Flaschen vor einem defekten Pfandautomaten steht, muss nicht automatisch wieder nach Hause fahren. Denn die Rücknahmepflicht des Handels bleibt auch dann bestehen, wenn die Technik ausfällt.

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Das bestätigt das Umweltministerium in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung. Demnach können Konsumenten ihre Pfandflaschen und Dosen bei einem defekten Automaten auch direkt an der Kassa zurückgeben.

Allerdings gibt es dabei eine Einschränkung: Bei der manuellen Rücknahme müssen Geschäfte nur haushaltsübliche Mengen annehmen. Funktionierende Automaten nehmen hingegen grundsätzlich alle österreichischen Pfandgebinde unabhängig von Marke, Größe und Anzahl zurück.

Auch kleinere Verkaufsstellen ohne Rückgabeautomaten müssen nicht jede beliebige Verpackung akzeptieren. Sie dürfen die Annahme auf jene Materialien und Füllgrößen beschränken, die sie selbst verkaufen.

Pfandbon kann auch bar ausgezahlt werden

Ein weiterer Punkt, den viele Kunden nicht kennen: Wer seine Flaschen am Automaten zurückgibt, muss den erhaltenen Pfandbon nicht zwingend für einen Einkauf verwenden.

Laut Recycling Pfand Österreich kann der Gutschein an der Kassa jener Filiale, in der er ausgestellt wurde, auch in Bargeld ausgezahlt werden.

Wichtig ist außerdem der Zustand der Verpackungen. Flaschen und Dosen müssen restentleert sein. Pfandlogo und Strichcode müssen erkennbar bleiben. Stark zerdrückte Gebinde können deshalb bei der Rückgabe Probleme verursachen.

100 Millionen Euro Pfand blieben liegen

Wie viel Geld beim Pfandsystem zusammenkommt, zeigt eine weitere Zahl des Umweltministeriums. Im Jahr 2025 wurden rund 100 Millionen Euro an Pfandbeträgen nicht ausbezahlt.

Das Geld verbleibt bei der zentralen Stelle, der EWP Recycling Pfand Österreich. Es dient der Finanzierung des Pfandsystems und muss bei der Berechnung der Herstellerbeiträge berücksichtigt werden.

Wie aus der ersten Jahresbilanz hervorgeht, wurden 2025 rund zwei Milliarden bepfandete Flaschen und Dosen in Verkehr gebracht. Etwa 1,4 Milliarden davon kamen bis Jahresende zurück.

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Unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Verpackungsgewichts und der durchschnittlichen Zeit zwischen Verkauf und Rückgabe ergab sich eine offizielle Sammelquote von 81,5 Prozent.

Beschwerden über verweigerte Rücknahme

Dass bei der Rückgabe nicht immer alles reibungslos funktioniert, zeigen auch Beschwerden beim Umweltministerium.

Im Jahr 2025 gingen dort rund 87 Beschwerden zum Pfandsystem ein, wobei nicht zwischen Einweg- und Mehrwegpfand unterschieden wurde. In 19 Fällen ging es um eine verweigerte Rücknahme, vier Beschwerden betrafen defekte Automaten. Drei weitere betrafen Probleme bei der Auszahlung von Pfandbons.

Ab 2027 muss die Sammelquote auf mindestens 90 Prozent steigen – getrennt für Kunststoff- und Metallverpackungen. Diese Vorgabe richtet sich allerdings an das Pfandsystem und nicht an einzelne Kunden.

Für Konsumenten bleibt deshalb das Wichtigste unverändert: Pro bepfandeter Flasche oder Dose gibt es weiterhin 25 Cent zurück. Und auch ein kaputter Automat bedeutet nicht automatisch, dass die Rückgabe verweigert werden darf.