i Jensen Huang ist zurück an der Spitze von Nvidia. REUTERS Jensen Huang ist zurück Nach Affären-Skandal – Nvidia-Aktie schießt nach oben Jensen Huang ist zurück an der Spitze von Nvidia. Während die Aktie nach seinem Comeback explodiert, greifen die USA im Chip-Streit mit China durch. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 09:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nur knapp zwei Wochen nach seinem Rücktritt übernimmt Jensen Huang wieder die Führung des US-Chipriesen Nvidia. Unterdessen zieht die US-Regierung die Schrauben bei den Chip-Exporten an.

Das Unternehmen Megaspeed aus Singapur, dessen Tochterfirma Speedmatrix in Malaysia und fünf weitere Firmen wurden auf eine schwarze Liste gesetzt. Für den Kauf leistungsstarker Nvidia-Chips benötigen sie künftig eine Sondergenehmigung.

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Die US-Behörden gehen bereits seit 2024 dem Verdacht nach, dass über Megaspeed trotz Exportbeschränkungen Hochleistungschips nach China gelangt sein könnten. Die Firma weist die Vorwürfe zurück.

Spionageverdacht um Huangs Affäre

Megaspeed rückte durch Huangs außereheliche Affäre ins Rampenlicht. Seine damalige Geliebte war Medienberichten zufolge in leitender Funktion für das Unternehmen tätig. US-Sicherheitsbehörden vermuteten demnach, dass die Frau vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sein könnte.

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Huang trat nach Bekanntwerden der Vorwürfe zurück. Nun machte der Verwaltungsrat diese Entscheidung rückgängig und setzte ihn erneut als Konzernchef ein.

952 Milliarden Dollar an einem Tag

An der Börse sorgte das Comeback am Montag für ein kräftiges Plus: Die Nvidia-Aktie gewann 31,48 Prozent, zeitweise waren es sogar knapp 37 Prozent. Der Börsenwert des Konzerns kletterte innerhalb eines Tages um rund 952 Milliarden Dollar.