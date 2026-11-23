i Ein Jahr nach ihrem Amtsantritt zieht Martha Schultz Bilanz. Nun sollen mindestens 100 Fachorganisationen der WKO gestrichen werden. Denise Auer 200 Stellen, 100 Millionen weg WK räumt auf – Neue Regeln für Gehälter und Funktionäre 200 Stellen weniger, 100 Millionen Euro Entlastung und neue Strukturen: Präsidentin Martha Schultz treibt den Umbau der Wirtschaftskammer voran. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 20:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Jahr nach der Übernahme der Führung der Wirtschaftskammer Österreich zieht Präsidentin Martha Schultz eine erste Reformbilanz. Zahlreiche Maßnahmen seien bereits umgesetzt oder auf den Weg gebracht worden. Nun stehen weitere Einschnitte an: Die derzeit 683 Fachorganisationen sollen mit Beginn der nächsten Funktionsperiode deutlich reduziert und sinnvoll zusammengeführt werden. Wie der "Standard" berichtet, ist eine Streichung von mindestens 100 Fachbereichen geplant. Damit würde ihre Zahl auf rund 583 sinken.

"Mein Anspruch war von Beginn an klar: Wir machen die Wirtschaftskammer sparsamer, schlanker und stärker", sagt Schultz. Maßstab sei der konkrete Nutzen für die Mitgliedsbetriebe. Die Reform soll nicht nur die Bundesorganisation betreffen, sondern die gesamte WKO-Struktur. An der Reformgruppe seien alle Wählergruppen, Länder und Bundessparten beteiligt. Ihre Vorschläge sollen im Wirtschaftsparlament behandelt werden.

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200 Stellen und 100 Millionen Euro weniger

Zu den bereits eingeleiteten Maßnahmen zählt ein Personalabbau in der WKÖ. Der Personalstand soll um rund 200 Vollzeitäquivalente sinken. Dafür wurde mit dem Betriebsrat ein Sozialplan vereinbart. Auch die Zahl der Generalsekretäre in der Bundesorganisation wurde von vier auf zwei halbiert. Statt fünf gibt es auf Bundesebene künftig nur noch zwei Vizepräsidenten.

Zudem sollen die Mitgliedsbetriebe dauerhaft um 100 Millionen Euro pro Jahr entlastet werden. Dafür wird die Kammerumlage 2 ab 2028 schrittweise gesenkt. In der Bundeskammer ist eine Reduktion des Hebesatzes von 0,12 auf 0,10 Prozent vorgesehen. Die Entlastung soll ab 2030 in vollem Umfang wirksam werden.

Auch bei den Ausgaben setzt Schultz an. Der Thinktank "oecolution" soll bis Ende 2026 liquidiert werden. Dadurch will die WKÖ jährlich rund 1,2 Millionen Euro einsparen. Die Geschäftstätigkeit der Lernplattform "Wise Up" wurde bereits schrittweise eingestellt. Ihre Angebote werden unter anderem ins WIFI überführt. Die Einsparungen sollen 2026 rund 1,8 Millionen Euro und ab 2027 jährlich 3,5 Millionen Euro betragen.

Weitere personelle und organisatorische Änderungen betreffen die Abteilungen der WKÖ. Mehrere Bereiche wurden zusammengelegt oder in andere Organisationseinheiten integriert. Die Abteilungen Europapolitik und EU-Repräsentation sollen mit 1. Februar 2027 zusammengeführt werden. Das WIFI Österreich wird organisatorisch künftig dem Bereich Servicemanagement, IKT und Datenmanagement zugeordnet, bleibt als Marke aber eigenständig.

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Neue Regeln für Gehälter und Funktionäre

Auch die Gehaltsanpassungen werden neu geregelt. Ab 2027 soll der amtliche Tariflohnindex der Statistik Austria die bisherige WKO-eigene Berechnungsformel ersetzen. Zudem gelten seit 1. November einheitliche Compliance-Regeln für die gesamte Organisation. Sie betreffen unter anderem Interessenkonflikte, Nominierungen, Entsendungen, Vergaben, Repräsentation und Geschenke. Kammermittel dürfen demnach nicht zur Finanzierung von Parteien verwendet werden.

Die Funktionsentschädigungen wurden ebenfalls neu geregelt. Nach der Aussetzung ursprünglich beschlossener Erhöhungen im November 2025 blieben die Entschädigungen auf niedrigerem Niveau. Die Zahlungen an WKÖ-Vizepräsidenten wurden reduziert, jene der Spartenobleute an das niedrigere Niveau kooptierter Vizepräsidenten angepasst.

Weitere Einschnitte ab 2028 geplant

Beim Wirtschaftsparlament Ende November sollen weitere Reformschritte behandelt werden. Dazu gehört ein Abbau überhöhter Rücklagen. Diese sollen künftig grundsätzlich höchstens 100 Prozent der jährlichen Personal- und Sachaufwendungen betragen. Fachorganisationen mit zu hohen Rücklagen sollen diese ab 2028 schrittweise reduzieren. Das Geld soll den Mitgliedern durch niedrigere Beiträge, Rabatte sowie Bildungs- und Serviceleistungen zugutekommen.

Zusätzlich will die WKÖ Leistungen effizienter organisieren. Statt interessenpolitische Stellungnahmen und Services parallel in allen neun Bundesländern und auf Bundesebene zu bearbeiten, sollen künftig einzelne Länder und die Bundesorganisation Aufgaben gemeinsam übernehmen. Das Konzept bezeichnet die Kammer als "1+2 statt 10".

Schultz sieht die bisherigen Schritte als Beginn eines umfassenden Umbaus. "Weniger Aufwand für die Organisation, mehr Leistung für unsere Mitglieder", lautet ihr Anspruch. Die Reform der Fachorganisationen soll mit der nächsten Funktionsperiode 2030 wirksam werden.