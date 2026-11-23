i Misstrauen ist die bessere Wahl: EU-Kommission und AK-Verbraucherschützer warnen vor unseriösen Händlern. iStock Warnung der EU Alarm! Viele Händler tricksen bei Black-Friday-Rabatten Österreich im Shopping-Fieber! Ein EU-Check aus 2025 lässt allerdings befürchten, dass es Händler mit Rabatten auch heuer nicht allzu genau nehmen. Von Team Wirtschaft 23.11.2026, 12:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rund um "Black Week", "Black Friday" (27. Novmeber) und "Cyber Monday" (30.11.) locken Online-Shops wieder mit zahlreichen Rabatten, Countdowns und limitierten Angeboten – doch laut Arbeiterkammer (AK) sind viele vermeintliche Top-Deals "oft mehr Schein als Sein".

"Nicht immer sind Schnäppchen tatsächlich gute Angebote. Gerade beim Onlineshoppen geht es um schnelle Klicks", warnt AK-Konsumentenschützer Jakob Kalina.

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Brüssel zählt fieseste Tricks auf

Wie systematisch im Netz getrickst wurde (und womöglich auch heuer wieder wird), zeigt eine Überprüfung von 314 Online-Shops rund um Black Friday und Cyber Monday 2025 durch die EU-Kommission und Verbraucherschutzbehörden aus 25 Ländern, darunter auch Österreich. Das Ergebnis: 30 Prozent der Händler wiesen Rabatte falsch aus, weil sie nicht den vorgeschriebenen niedrigsten Preis der letzten 30 Tage als Referenz heranzogen.

34 Prozent warben mit Preisvergleichen, doch in 60 Prozent dieser Fälle blieb unklar, worauf sich der Vergleich bezog. 18 Prozent arbeiteten mit künstlichem Kaufdruck wie Countdowns oder angeblich leeren Lagern – über die Hälfte davon irreführend.

36 Prozent wollten Zusatzartikel in den Warenkorb schmuggeln (40 Prozent davon ohne klare Zustimmung), und zehn Prozent schlugen erst ganz am Schluss versteckte Versand- oder Servicegebühren auf. "Ein tolles Schnäppchen ist keine Ausrede, um bei den Regeln zu schummeln", mahnte EU-Vizepräsidentin Henna Virkkunen.

Preisvergleich, Kleingedrucktes und Warenkorb-Check

Wie man sich selbst schützen kann? Konsumenten sollten sich laut AK nicht von ablaufenden Countdowns drängen lassen und vorab prüfen, ob sie das Produkt überhaupt brauchen. Zudem empfiehlt die Kammer, Preisentwicklungen auf Portalen wie geizhals.at oder idealo.at zu checken und dort einen Preisalarm einzurichten. So erhalte man das gewünschte Produkt zum Wunschpreis, unabhängig vom Black Friday.

Vorsicht sei auch bei Slogans wie "Bis zu minus 70 Prozent" geboten, warnen die Konsumentenschützer: Ein Blick ins Kleingedruckte zeige oft, dass dieser Rabatt nur für einige wenige Ladenhüter gelte. Zudem würden Händler den Aktionstag oft nutzen, um ältere Geräte loszuwerden. Wer unter Zeitdruck kaufe, riskiere statt eines aktuellen Modells einen Ladenhüter zu erwerben.

Vor dem endgültigen Kauf rät Kalina außerdem zu einem genauen Blick in den Warenkorb. So stelle man sicher, dass sich keine unbemerkten Zusatzprodukte oder teuren Garantieverlängerungen eingeschlichen haben, die selten echten Nutzen brächten.

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Extrem günstige Preise sollten misstrauisch machen

Noch teurer wird es bei betrügerischen Fake-Shops, die rund um den Black Friday mit extrem günstigen Preisen in Werbeanzeigen locken. Sie wollen an Geld und persönliche Daten gelangen, und viele dieser Seiten sind mittlerweile idente Kopien echter Shops unter neuem Namen. Die AK rät daher, Shop-Bewertungen zu prüfen, keine Vorauszahlungen leisten und verdächtige Webseiten vorab unter fakeshop.at/shopcheck/ zu testen.

Skepsis ist auch bei Online-Bewertungen angebracht. Gibt es hauptsächlich nur positive oder negative Bewertungen und sind diese erst kurz online, ist das verdächtig. Oft würden Hersteller mit gefälschten Kundenmeinungen versuchen, Käufer anzulocken.

Wer bei einem seriösen Online-Händler bestellt, hat ab Warenerhalt grundsätzlich ein 14-tägiges Rücktrittsrecht. Trotzdem empfehlen die Konsumentenschützer, vorab das Kleingedruckte sowie die Rücksendeadresse und mögliche Versand-, Rücksende- oder Zollgebühren zu prüfen. Geht das Paket bei einem Rückversand nach Asien oder in ein anderes EU-Drittland, können hohe Kosten entstehen.

Reparieren statt neu kaufen

Bevor man Kleidung oder Elektrogeräte aussortiert, um Schnäppchen zu kaufen, sollte man laut AK zunächst Gewährleistungsrechte, Reparaturmöglichkeiten, Tauschbörsen oder Leihgeräte prüfen. Bei Mängeln gilt eine gesetzliche Gewährleistung von bis zu zwei Jahren.

Wird etwa ein TV-Gerät oder eine Waschmaschine innerhalb dieser zweijährigen Gewährleistungspflicht repariert, gilt seit Oktober 2026 eine verlängerte Gewährleistung von drei Jahren auf das gesamte Produkt.