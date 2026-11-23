i Hat sich zum Verkaufsschlager gemausert: Das MacBook Neo bekommt bald einen Nachfolger und wohl auch neue Farben. Apple iPhones, iPads, MacBooks Apple plant fürs Frühjahr gleich acht neue Geräte Apple könnte schon im Februar 2027 zahlreiche neue Geräte vorstellen. Neben dem iPhone 18 stehen auch neue MacBooks und iPads am Start. Von Team Wirtschaft 23.11.2026, 17:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Apple-Fans dürfen sich auf einen spannenden Jahresbeginn freuen! Der US-Technologieriese plant offenbar bereits für Februar oder März 2027 eine große Produktoffensive. Neben gleich zwei neuen iPhones sollen auch frische MacBooks und ein günstigeres iPad präsentiert werden. Wenig später könnten weitere Geräte folgen.

Das berichtet das Nachrichtenportal Bloomberg. Demnach könnte Apple seine Neuheiten im kommenden Frühjahr in zwei Etappen vorstellen.

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Gleich zwei neue iPhones geplant

Im Mittelpunkt stehen das iPhone 18 und das günstigere iPhone 18e. Beide Modelle sollen mit dem neuen A20-Prozessor und neun Gigabyte Arbeitsspeicher ausgestattet werden. Außerdem wird eine längere Akkulaufzeit erwartet.

Auch bei MacBooks gibt es Neuerungen

Neben den Smartphones stehen zwei neue Notebooks auf dem Programm. Das günstigere MacBook Neo 2.0 soll künftig mit dem A19-Pro-Chip und zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher ausgestattet werden. Auch neue Gehäusefarben sind wahrscheinlich. Das beliebte MacBook Air könnte zudem auf den leistungsstärkeren M6-Prozessor umgestellt werden.

Zusätzlich plant Apple dem Vernehmen nach ein neues Einsteiger-iPad. Dieses soll erstmals mit dem A19-Chip ausgestattet sein und damit auch Apples KI-Funktionen unterstützen. Für schnellere WLAN-Verbindungen könnte der neue N1-Chip sorgen.

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Weitere Apple-Neuheiten im Frühjahr

Bereits Ende März oder im April könnte eine zweite Präsentationsrunde folgen. Dann soll das iPhone Air 2 vorgestellt werden. Im Gespräch sind zusätzliche Ultraweitwinkelkamera, kleinere Dynamic Island und neuer A20-Pro-Chip.

Auch bei den Tablets könnte Apple nachlegen. Das iPad Air soll möglicherweise erstmals einen OLED-Bildschirm erhalten und gleichzeitig dünner und leichter werden. Beim iPad Pro wird über neue M6- oder M7-Prozessoren mit verbesserter Kühlung spekuliert.