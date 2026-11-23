i Anstoßen mit Hochprozentigem wird teurer – denn die Alkoholsteuer steigt mit 1. Jänner 2027 um 30 Prozent. iStock Höhere Abgabe ab Jänner Neue Alkoholsteuer: So viel teurer werden Wodka & Co Die Regierung erhöht die Steuer auf Hochprozentiges um 30 %. "Heute" rechnet vor, um wie viel die Preise für Schnaps und Spirituosen steigen dürften. Von Angela Sellner 23.11.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer gerne Gin Tonic, Whisky oder ein Stamperl Schnaps trinkt, muss sich auf höhere Preise einstellen. Ab 1. Jänner 2027 greift die Bundesregierung bei hochprozentigem Alkohol tiefer in die Tasche der Konsumenten. Die Alkoholsteuer steigt um satte 30 Prozent.

Bisher kassiert der Staat 1.200 Euro Steuer je 100 Liter reinen Alkohols. Mit Jahresbeginn 2027 steigt dieser Betrag auf 1.560 Euro. Das entspricht einer Erhöhung von 12 auf 15,60 Euro pro Liter reinem Alkohol. Zuletzt war die Alkoholsteuer im März 2014 angehoben worden.

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Betroffen sind neben Wodka, Gin, Rum und Whisky auch Schnäpse sowie verschiedene Liköre. Für Bier und Wein gilt dieser Alkoholsteuersatz hingegen nicht.

So viel mehr zahlst du

Wie stark sich die neue Steuer auswirkt, hängt vom Alkoholgehalt und der Flaschengröße ab. Eine Beispielrechnung: Eine handelsübliche Flasche Wodka mit 0,7 Litern Inhalt und einem Alkoholgehalt von 40 Prozent enthält 0,28 Liter reinen Alkohol. Darauf entfallen derzeit 3,36 Euro Alkoholsteuer. Ab Jahresbeginn 2027 werden es 4,37 Euro sein. Die Steuer steigt damit um rund einen Euro.

Unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer ergibt sich für Konsumenten eine Mehrbelastung von etwa 1,20 Euro pro Flasche.

Dabei handelt es sich aber um die rechnerische Mehrbelastung durch die Steuer, nicht um Verkaufspreise. Um wie viel Spirituosen im Supermarkt tatsächlich teurer werden, entscheiden letztlich Hersteller und Händler.

Würde die höhere Alkoholsteuer inklusive Mehrwertsteuer vollständig an die Kunden weitergegeben, ergäbe sich folgende Rechnung:

Mehrkosten Spirituosen ab 2027 Wodka (0,7 Liter, 40 %): rund 1,21 Euro mehr

Gin (0,7 Liter, 40 %): rund 1,21 Euro mehr

Whisky (0,7 Liter, 40 %): rund 1,21 Euro mehr

Rum (0,7 Liter, 40 %): rund 1,21 Euro mehr

Schnaps (0,5 Liter, 40 %): rund 86 Cent mehr

Likör (0,7 Liter, 20 %): rund 60 Cent mehr

Auch Cocktails teurer

Eine gute Nachricht gibt es für Bier- und Weintrinker: Die Erhöhung der Alkoholsteuer betrifft diese Getränke nicht. Für Bier gelten eigene Steuerregeln, während für gewöhnlichen Wein in Österreich ein Verbrauchsteuersatz von null Euro gilt.

Anders sieht es bei Cocktails und Longdrinks aus. Weil darin häufig Gin, Rum, Wodka oder andere hochprozentige Spirituosen stecken, könnten auch die Cocktail-Preise in Bars und Lokalen steigen. Wie stark, hängt von der verwendeten Alkoholmenge und der Kalkulation der Wirte ab.

Fiskus erhofft sich Millionen

Die Erhöhung der Alkoholsteuer soll der Bundesregierung zusätzliche Einnahmen in den Staatshaushalt spülen. Bereits 2027 sollen dadurch 35 Millionen Euro mehr ins Budget fließen. Ab 2028 rechnet das Finanzministerium mit jährlich 45 Millionen Euro zusätzlich.

Die Bilder des Tages i ?

Die Wirtschaftskammer sieht die Maßnahme kritisch und geht nicht davon aus, dass sie dem Fiskus Einnahmen in der erwarteten Höhe bringen wird. Befürchtet wird, dass Kunden verstärkt zu günstigeren Getränken greifen oder Spirituosen im Ausland kaufen.

Die Interessenvertretung warnt darüber hinaus vor möglichen wirtschaftlichen Folgen für heimische Spirituosenhersteller, den Handel und die Gastronomie. Ihrer Berechnung zufolge droht aus der Steuererhöhung letztlich ein gesamtwirtschaftliches Minus von rund 50 Millionen Euro.