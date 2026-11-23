i Mit dem neuen Weingesetz kommt eine Kennzeichnungspflicht für österreichischen Spritzer. imago/allOver Regierung plant neue Regeln Spritzer-Revolution – das ändert sich bei unserem Wein Ein neues Österreich-Pickerl soll heimische Spritzer kennzeichnen. Gleichzeitig kippt die Regierung die 50-%-Weinregel. Die Details zum Weingesetz. Von Nicolas Kubrak 23.11.2026, 10:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spritzer-Fans aufgepasst! Ab dem kommenden Jahr sollen neue Regeln für das österreichische Kultgetränk gelten. Am Freitag schickte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) den Entwurf für ein neues Weingesetz in die regierungsinterne Koordinierung.

Österreich-Pickerl für heimischen Spritzer

Die Novelle sieht vor, den heimischen Weinbau zu stärken, die Wertschöpfung im Land zu halten und die österreichische Herkunft für Konsumenten klar sichtbar machen. Eine Österreich-Pflicht, wie sie von führenden Vertretern der Weinwirtschaft gefordert wurde, kommt zwar nicht, sehr wohl wird es aber eine Kennzeichnungspflicht für heimischen Wein geben.

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Der Entwurf sieht vor, dass Hersteller ihre Spritzer künftig freiwillig mit einem einheitlichen Herkunftskennzeichen versehen können. Voraussetzung dafür ist, dass ausschließlich österreichischer Wein im Glas landet. Das entspricht auch den EU-Vorgaben. Strenge Kontrollen sollen sicherstellen, dass nur Spritzer aus heimischem Wein das Kennzeichen tragen dürfen.

Heißt konkret: Wer weiterhin billigen Wein aus dem Ausland mit Soda mischt, darf sein Getränk auch künftig Spritzer nennen – allerdings ohne rot-weiß-rotes Pickerl. Für Konsumenten soll damit auf einen Blick erkennbar sein, ob im Spritzer tatsächlich österreichischer Wein steckt oder nicht.

Halbe-Halbe-Regelung fällt

Neben dem Herkunftskennzeichen bringt das neue Weingesetz auch modernisierte Rahmenbedingungen für die Herstellung von Spritzern. So fällt etwa der vorgeschriebene Weinanteil von mindestens 50 Prozent. Bisher durften nur Getränke mit mindestens 50-prozentigem Weinanteil als "Spritzer" bezeichnet werden. Künftig gelten also auch leichtere Mischungen mit weniger Wein offiziell als "Spritzer".

Gleichzeitig wird der Mindestalkoholgehalt von bisher 4,5 auf 4,0 Volumenprozent gesenkt. Damit erhalten Produzenten mehr Flexibilität bei der Herstellung und können besser auf veränderte Konsumgewohnheiten reagieren.

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"Spritzer ist Österreich pur"

"Der Spritzer ist Österreich pur, ein Stück Heimat, ein Stück Lebensgefühl und ein echtes Kultgetränk", kommentiert Landwirtschaftsminister Totschnig. Mit der neuen Kennzeichnung mache man heimische Qualität auf den ersten Blick erkennbar und gebe dem österreichischen Spritzer ein verdientes Markenzeichen. "Denn wo österreichischer Spritzer draufsteht, muss auch Österreich drin‘ sein!“, so Totschnig.

Der Anspruch des VP-Ministersan das neue Weingesetz: "Weniger starre Vorgaben, klare Herkunft und gesicherte Spitzenqualität."