i Johanna Mikl-Leitner Sabine Hertel "Ständig neue Belastungsideen" NÖ-Chefin und Marterbauer: Streit geht in nächste Runde NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner teilt gegen den künftigen Vizekanzler Markus Marterbauer aus. Auch die Regierung bekommt ihr Fett weg. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 09:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Sie können sich sicher sein: Ich werde auch weiterhin klar sagen, wenn Entscheidungen in Wien unseren Betrieben und unseren Landsleuten schaden", schreibt Niederösterreichs mächtige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nun den Regierenden in Wien ins Stammbuch.

Im Interview mit dem Wirtschaftsmagazin "Selektiv" rechnet die ÖVP-Politikerin auch erneut mit dem künftigen SPÖ-Vizekanzler Markus Marterbauer ab. Vor allem dessen wirtschaftspolitischer Kurs stößt ihr sauer auf.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Mikl-Leitner vermisst frühere SPÖ-Granden

Marterbauer soll – wie ausführlich berichtet – mit Jahresbeginn zum Vizekanzler aufsteigen und damit innerhalb der Bundesregierung noch mehr Einfluss bekommen. Begeisterung löst das bei Mikl-Leitner nicht aus. Zwar betont sie, dass die Entscheidung über den Vizekanzler allein bei der SPÖ liege. Bei der politischen Ausrichtung der Regierung will sie aber sehr wohl mitreden.

"Unsere Betriebe haben genug von ständig neuen Belastungsideen", stellt Mikl-Leitner klar. Dann folgt eine deutliche Spitze gegen Marterbauer: "Ich vermisse die Umsicht früherer sozialdemokratischer Granden wie Hannes Androsch oder Franz Vranitzky."

Finanzminister Markus Marterbauer übernimmt im Jänner Vizekanzler-Amt. Sabine Hertel

Ihre Forderung an die Bundesregierung ist unmissverständlich: "Unsere Betriebe brauchen Entlastung statt neuer Steuern."

Schon zuvor krachte es gewaltig

Es ist nicht die erste Attacke der Landeshauptfrau auf den SPÖ-Finanzminister. Bereits zuletzt hatte Mikl-Leitner dessen Überlegungen zu neuen EU-Abgaben für Großkonzerne als "Irrsinn" bezeichnet. Auch bei der umstrittenen Flugabgabe liegen die beiden auf Konfrontationskurs.

Während Marterbauer zusätzliche Einnahmequellen für die öffentliche Hand ins Spiel bringt, warnt Mikl-Leitner vor einer weiteren Belastung der Wirtschaft. Sie fordert niedrigere Lohnnebenkosten, weniger Bürokratie und bessere Bedingungen für Investitionen.

Auch Regierung bekommt Kritik ab

Doch nicht nur Marterbauer bekommt sein Fett ab. Auch mit der Arbeit der gesamten Bundesregierung ist Mikl-Leitner nicht zufrieden. "Christian Stocker macht seine Arbeit als Bundeskanzler gut. Aber die Bundesregierung muss insgesamt besser werden", erklärt sie gegenüber "Selektiv" einmal mehr.

Die Bilder des Tages i ?

Die Menschen würden sich keine endlosen Debatten, sondern konkrete Lösungen erwarten. Besonders beim Wirtschaftsstandort müsse mehr weitergehen. Andernfalls drohe laut Mikl-Leitner eine Verlagerung des Wohlstands nach China und Indien.